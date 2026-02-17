Il rapper Ray J si esibisce con gli occhi “sanguinanti”: disse che i medici gli avevano dato pochi mesi di vita

Il rapper Ray J

Il rapper Ray J si è esibito con gli occhi "sanguinanti", pochi giorni dopo aver rivelato che probabilmente non gli resta molto da vivere. Poche settimane dopo aver annunciato di non stare bene, però, il cantante si è esibito a un concerto di San Valentino in Louisiana dove il pubblico ha visto lacrime di sangue – o qualcosa che sembrava sangue – colare dai suoi occhi. Ci sono video che mostrano lacrime color sangue colare da sotto agli occhiali da sole mentre era tra il pubblico distribuendo rose rosse. Eppure poche settimane fa tra le dichiarazioni a TMZ e alcuni video postati sui social, Ray J parlava della sua malattia.

"Voglio ringraziare tutti per aver pregato per me. Ero in ospedale. Il mio cuore batte solo al 25%, ma finché rimango concentrato e sulla strada giusta, andrà tutto bene", aveva detto in un video su Instagram qualche settimana fa, mentre in un'altra diretta aveva spiegato "Il 2027 è decisamente la fine per me" e sottolineato come i medici gli avevano detto che non sarebbe vissuto a lungo e che il suo cuore era diventato nero a causa dell'abuso di alcol e droga. I medici, sostenne, gli stavano somministrando numerosi farmaci per cercare di salvarlo nonostante la prognosi non fosse positiva.

A TMZ, infatti, ha raccontato che i medici gli hanno detto che non sanno quanto tempo gli resta da vivere, consigliandogli riposo e medicine. I mesi di vita, comunque, sarebbero pochi e nel frattempo gli sarebbe stata prospettata la possibilità di un pacemaker o di un defibrillatore. Ovviamente le raccomandazioni sono quelle di non bere e non fumare e lui stesso ha spiegato di stare facendo del suo meglio per non sbagliare: non poter vedere i figli gli ha fatto capire di dover cambiare il suo stile di vita. Il rapper, infatti, è stato sottoposto a un ordine del Tribunale che gli impedisce di vedere i propri figli.

Leggi anche Un'ex concorrente di The Voice Nigeria è morta a 26 anni a causa di un morso di un cobra

I fan, intanto, si stanno interrogando su cosa sia quel liquido che gli colava dagli occhi, se fosse veramente sangue oppure altro. Nonostante quello che è successo, pare che il cantante fosse di ottimo umore, e qualche fan ha commentato: "O è un trucco/effetti speciali o è in guai seri. Prego che sia il primo e che riceva l'aiuto di cui ha bisogno. Un cuore al 25% non è uno scherzo". La lacrimazione dagli occhi ha un nome preciso, emolacria, che però è molto rara e può essere causata da varie cose, come congiuntivite batterica grave, lesioni oculari, ostruzioni delle vie lacrimali, infiammazioni. Il cantante fu ricoverato in un ospedale di Las Vegas lo scorso 7 gennaio e nel 2021 fu ricoverato a causa di una polmonite.