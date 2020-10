Mancano poche ore alla fine di questo secondo ed ultimo giorno per questo Prime Day 2020 di Amazon. Le offerte, iniziate ieri, dureranno fino alla mezzanotte di oggi 14 ottobre, regalando ancora qualche occasione dell'ultimo minuto. L'evento promozionale, destinato ai clienti iscritti al servizio Amazon Prime, riserverà ancora tantissimi prodotti con vantaggiose riduzioni di prezzo su diverse categorie. Per aiutarvi ad orientarvi tra queste ultime offerte e capire quali sono quelle di cui conviene approfittare, in questo articolo abbiamo selezionato le più convenienti tra tutte le migliori offerte di questo secondo giorno.

1. Samsung Galaxy Note 20

L'ultimo modello della linea Galaxy Note di Samsung è ancora in offerta, con uno sconto di 230 euro. Lo smartphone ha un display di 6.7″ Super Amoled Plus FHD+, 3 fotocamere posteriori, 8 GB di RAM ed un processore Exynos 990. Il prezzo di listino è di 979 euro ma, per questo Prime Day, è in offerta a 749 euro.

2. Spazzolino elettrico Oral-B Genius X

Gli spazzolini elettrici di Oral-B sono molto apprezzati dagli utenti e riescono a garantire una pulizia professionale ed un'accurata igiene orale. Tra i diversi spazzolini elettrici in offerta per questo Prime Day, il Genius X risulta quello più conveniente, considerando il prezzo in relazione alla qualità e all'efficacia del prodotto.

3. Impastatrice Planetaria Electrolux

Per chi ama preparare manicaretti, vi segnaliamo l'offerta che riguarda l'impastatrice EKM3700 di Electrolux. Si tratta di un prodotto tuttofare dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Ha un motore da 800 W, 6 diversi modelli di velocità, una ciotola in acciaio inox da 4 litri ed un movimento planetario con funzione pulse. È disponibile con uno sconto del 40% al costo di 179,99 euro.

4. Arricciacapelli Babyliss

Tra i prodotti per lo styling dei capelli, c'è in offerta la Babyliss Miracurl SteamTech, un arricciacapelli automatico con rivestimento in ceramica, tre livelli di regolazione della temperature e 3 livelli di regolazione della durata. Il prezzo di listino è di circa 124 euro ma, con uno sconto del 36%, è disponibile a 79,99 euro.

5. Smartwatch Suunto

Un'offerta dedicata agli sportivi che amano anche la tecnologia: in queste ultime ore di Prime Day è in offerta lo smartwatch Spartan Hr Sport di Suunto, uno smartwatch multisport con tracciamento GPS, altimetro, bluetooth, bussola e grafica in tempo reale su frequenza cardiaca, calorie bruciate e percorsi. Lo travate scontato del 50% a 249,90 euro.

6. Epilatore donna di Braun

Un'altra ottima offerta è quella sugli epilatori Braun per donna. In particolare, il Braun Silk-épil Serie 9 vanta uno sconto del 49% con un risparmio sul prezzo di listino di 85 euro. Il prodotto ha un'ampia testina flessibile ed è dotato di una testina rasoio da poter sostituire in occorrenza a quella epilatrice.

7. Laptop Huawei MateBook

Se non ne avete ancora approfittato, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire lo sconto di 200 euro sul Huawei Matebook, in vendita a 549,00 euro. Nelle specifiche del prodotto si legge che si tratta di un 13 pollici con schermo Full View 2k, processore AMD Ryzen 5 3500U, integrato a 4 core e accensione e spegnimento con tecnologia Fingerprint Unlock.

8. Monitor Samsung 28 pollici

Con uno sconto del 60%, anche il questo monitor di Samsung entra tra le offerte più conveniente di queste ultime ore. Si tratta di un monitor da 28 pollici con risoluzione UltraHD 4K, con 2 HDMI e una display port, ideale anche per il gaming grazie al suo tempo di risposta di 1 ms.

9. Apple Watch Series 4

Gli apple-addicted non potranno lasciarsi sfuggire la possibilità di acquistare questo Apple Watch con uno sconto del 51%. Il modello è il Series 4 con processore dual core a 64 bit, cassa in acciaio inossidabile e cinturino in maglia milanese. È disponibile a 419,99 euro.

10. Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Con uno sconto del 25% è disponibile anche un tablet di casa Samsung. Il modello è il Galaxy Tab S6 Lite con la S Pen in dotazione. Il tablet ha un display di 10.4, 64 GB di memoria espandibili ed una Ram da 4 GB. Il prezzo di vendita è di 299,90 euro, con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino.