Il nuovo album di Taylor Swift: tracce, featuring e copertina Il nuovo album della cantautrice, in uscita il prossimo 19 aprile e annunciato dal palco dei Grammy Awards, conterrà 16 tracce più una bonus track. Previste anche due collaborazioni con artisti di spessore.

Prima l'immagine profilo su Instagram modificata in uno scatto in bianco e nero, poi gli stessi colori utilizzati anche per l'outfit sfoggiato per i Grammy e infine l'annuncio direttamente dal palco: Taylor Swift pubblicherà il suo undicesimo album. The Tortured Poets Department, disponibile dal 19 aprile, conterrà sedici inediti più una bonus track, The Manuscript. La copertina, come si poteva intuire dagli indizi seminati dalla cantante, la vede protagonista in una foto dall'estetica vintage in bianco e nero.

Taylor Swift, quarto Grammy e l'annuncio del nuovo album: il potere magnetico della cantante

Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra si sono fermati a tre, superati da Taylor Swift che con Midnights si è aggiudicata per la quarta volta il Grammy Award all'album dell'anno. Ma se per molti il trionfo poteva apparire come una vittoria scontata, l'annuncio è stato accolto con immenso stupore ed entusiasmo dai fan. Un'ascesa, quella di Taylor Swift, che non riguarda solo la cultura pop o il mondo musicale. Il suo magnetismo fa gola a Joe Biden, che brama l'endorsement dell'artista per guadagnare consensi e per spingere l'elettorato a recarsi alle urne. Ma non solo, Swift è capace anche di catalizzare l'attenzione di una platea di tifosi sportivi. Durante le partite dei Kansas City Chiefs – il suo fidanzato Travis Kelce gioca in questa squadra – le telecamere si concentrano più su di lei che sulle azioni in corso. Potrebbe la cantante 34enne superare quello che fu il successo planetario di Madonna? Il tête-à-tête è tra una ragazza della porta a canto e una – non più giovane – ragazza che è stata tra le prime a incarnare il ruolo di icona rivoluzionaria.

La tracklist e la copertina del nuovo album di Taylor Swift

Il nuova album di Taylor Swift, previsto per il prossimo 19 aprile, conterrà sedici brani inediti più una traccia bonus, The Manuscript. Tra i featuring ce ne saranno due che avranno come protagonisti Post Malone e Florence And The Machine. Nel post su Instagram, in cui la cantante ha pubblicato la copertina dell'album, si legge: E così entro in scena / Il mio stemma appannato / Le mie muse, acquisite come lividi / I miei talismani e ciondoli / Il tic, tic, tic delle bombe d’amore / Le mie vene di inchiostro nero come la pece / Tutto è lecito in amore e poesia…. Swift ha firmato il testo con con: Sinceramente, il presidente del dipartimento dei poeti torturati.

La tracklist di The Tortured Poets Department sarà:

Fortnight [ft. Post Malone] The Tortured Poets Department My Boy Only Breaks His Favorite Toys Down Bad So Long, London But Daddy I Love Him Fresh Out the Slammer Florida!!! [ft. Florence And The Machine] Guilty as Sin? Who’s Afraid of Little Old Me? I Can Fix Him (No Really I Can) Loml I Can Do It With a Broken Heart The Smallest Man Who Ever Lived The Alchemy Clara Bow The Manuscript (Bonus Track)