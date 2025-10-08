Il commento di Al Bano: “I Coma_Cose come me e Romina? Siamo agli antipodi, solo titoli a effetto”

La notizia che i Coma_Cose si sono lasciati è stata un fulmine a ciel sereno. La coppia, nella vita e anche nella musica, è stata paragonata ad un’altra nota coppia musicale, quella di Al Bano e Romina, ma il cantante di Cellino San Marco, non ha riscontrato questa similitudine.

La notizia che i Coma_Cose si sono separati ha lasciato di stucco i fan e non solo che, infatti, speravano che le voci di crisi avvicendatesi in questi mesi fossero solo dicerie e nulla più. Invece, un anno dopo il matrimonio, la coppia ha scelto di prendere strade diversi, ma c'è chi ha pensato di paragonarli ad un'altra coppia nota del mondo della musica: Al Bano e Romina. Il cantante di Cellino San Marco, però, ha commentato la similitudine ritenendo che, a suo avviso, non sia affatto così.

Al Bano commenta il paragone con i Coma_Cose

"Io e Romina come i Coma_Cose? Non abbiamo nulla in comune, abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi" è così che Albano Carrisi commenta il paragone che vede Fausto e California accostati a lui e Romina Power. Il cantante pugliese, poi, aggiunge: "Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto". In effetti, oltre al fatto di essere una coppia sul palco e nella vita, tra loro non sembrano esserci tutte queste affinità.

Tra l'altro, il cantante racconta all'Adnkronos che c'è stato un precedente con i Coma_Cose, proprio durante l'ultimo Sanremo. Per la serata cover il maestro Enrico Melozzi, a guida dell'orchestra per Fausto e California durante il Festival, aveva chiesto ad Al Bano se volesse partecipazione e cantare accanto ai due. Il cantante, però, ha spiegato i motivi del suo diniego:

Non me la sono sentita non solo perché abbiamo generi musicali e storie completamente diversi ma anche perché, siccome Carlo Conti non mi aveva voluto in gara, non mi andava di rientrare all'Ariston dalla finestra. Con i Coma_Cose siamo agli antipodi, non solo nel canto ma anche nel look e nello stile di vita.

Carrisi, però, ci tiene a fare una precisazione: "Questo non significa che io e Romina siamo migliori di loro ma semplicemente che non trovo similitudini tra noi e loro". Da parte della ex coppia, invece, nessun tipo di commento dopo l'annuncio della loro separazione che, quindi, li vedrà prendere strade diverse anche dal punto di vista professionale.