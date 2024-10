video suggerito

I Thirty Second To Mars ritornano in Italia nel 2025: dove e come acquistare i biglietti I Thirty Second To Mars hanno annunciato il loro ritorno in Italia con un mini-tour nel luglio 2025. Da Milano a Gorizia, passando per Lucca, Napoli e Alba. Qui dove e come acquistare i biglietti.

A cura di Vincenzo Nasto

Thirty Second To Mars, foto di Bartholomew Cubbins

Sono passati solo pochi mesi dal Seasons World Tour 2024 dei Thirty Seconds To Mars, arrivati in Italia lo scorso maggio per un doppio sold-out a Bologna e a Torino, ma pochi minuti fa la band ha annunciato un mini-tour in Italia il prossimo anno. Infatti dal 2 all'8 luglio 2025, la band formata dai fratelli Jared e Shannon Leto, attraverserà l'Ippodromo Snai San Siro di Milano, poi la Casa Rossa Arena di Gorizia: il concerto sarà parte del cartellone di grandi eventi che animeranno GO!2025 (Gorizia e Nova Gorica capitali europee della cultura 2025). Ma non solo, perché i Thirty Seconds To Mars saranno anche headliner del Lucca Summer Festival 2025, con la band che si esibirà il 5 luglio a Piazza Napoleone. Ultimi due incontri all'Arena Flegrea di Napoli il 6 luglio e la chiusura ad Alba, in provincia di Cuneo, per il Collisioni Festival. Sarà l'occasione per la band di riportare sul palco, di fronte al pubblico italiano, il loro ultimo progetto: si tratta di It's the End of the World but It's a Beautiful Day, pubblicato il 15 settembre 2023.

Dove e come acquistare i biglietti per i concerti dei Thirty Seconds To Mars

Ma come sarà possibile acquistare i biglietti? Come suggerisce il sito ufficiale di Live Nation, A partire dalle ore 10:00 di martedì 29 ottobre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. Mentre la vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Le date in Italia del tour 2025 dei Thirty Second To Mars

Qui le date dei concerti dei Thirty Second To Mars in Italia nel 2025.

2 Luglio 2025 Milano, Ippodromo Snai San Siro

3 Luglio 2025 Gorizia, Casa Rossa Arena – GO!2025

5 Luglio 2025 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

6 Luglio 2025 Napoli, Arena Flegrea – Noisy Naples Fest

8 Luglio 2025 Alba, Collisioni