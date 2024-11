video suggerito

I fan di Taylor Swift accusati di razzismo contro Beyoncé: perché l’hashtag “SwiftieRacism” è in tendenza Gli swifties sono accusati di razzismo per il comportamento assunto contro Beyoncé, che ha battuto Taylor Swift nella classifica delle pop star più influenti del 21 secolo stilata da Billboard. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È Beyoncé la più grande artista del 21esimo secolo. A decretarlo è stata la classifica stilata da Billboard, rivista statunitense dedicata alla musica che nel suo campo è un'istituzione. Per Taylor Swift, invece, un secondo posto che ha mandato su tutte le furie i suoi fan, tanto da fare entrare in tendenza su X #swiftieracism (hashtag con cui alcuni utenti hanno denunciato i commenti razzisti contro Beyoncé). In queste ore sulla piattaforma di Elon Musk si sta consumando una battaglia tra le fanbase delle due pop star a colpi di messaggi dalla lunghezza massima di 280 caratteri.

La classifica di Billboard: Beyoncé medaglia d'oro, Taylor Swift medaglia d'argento

Beyoncé è stata decretata la più grande popstar del 21esimo secolo. La classifica di Billboard non è ancora stata resa ufficiale ma i rumors sono iniziati a circolare, con i fan di Taylor Swift che già gridano allo scandalo per il secondo posto affibbiato alla loro beniamina. In terza posizione Rihanna, a seguire Drake, Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande e Adele. In queste ore i social sono infiammati dal dibattito che vede gli swifties schierate contro i beyhive (nome che identifica i fan di Beyoncé). La fanbase della star di Reinassance con l'hashtag #SwiftieRacism sta denunciando i commenti e gli insulti razzisti indirizzati alla loro amata cantante.

La denuncia sui social: "I fan di Taylor Swift sono razzisti"

Tramite la pubblicazione di screenshot di post e commenti contro Beyoncé, diversi utenti hanno mostrato sui social, in particolare su X, l'atteggiamento assunto dai fan di Taylor Swift. In uno dei tweet che stanno ricolando, si legge: "Gli ‘swifties' di Taylor Swift hanno meritatamente ricevuto il titolo di ‘fanbase più razzista di tutti i tempi'". E ancora: "Il razzismo è sempre stato un problema fortemente presente nella fanbase di Taylor. Quando si pensa a una ‘fanbase razzista', Swifties è la prima parola che viene in mente. E il fatto è che non hanno mai cercato di nasconderlo e sono sempre stati apertamente razzisti".

Leggi anche Il premier canadese Trudeau al concerto di Taylor Swift mentre scoppia violenza anti Nato a Montréal: polemiche

Non è la prima volta che i fan di Taylor Swift vengono tacciati di razzismo. In uno dei suoi ultimi concerti, l'artista californiano Tyler, the Creator si era scagliato contro di loro: "Gli Swifties ce l'hanno con me per il loro razzismo di merda. Tirando fuori vecchi testi, bi**h, andate ad ascoltare ‘Tron Cat', non me ne frega un cazzo. Che ca**o, stronza! Tirano fuori il vecchio me". Secondo il cantante i fan della pop star sarebbero andati a cercare nei suoi vecchi brani frasi sconvenienti, in modo da abbassare la sua popolarità e farlo scalare verso il basso nella classifica globale di Spotify Top Artist. All'epoca, infatti, il rapper con la sua prima posizione aveva rotto il record di 698 giorni di permanenza al primo posto di Swift.