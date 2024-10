I fan di Justin Bieber contro la moglie: lo avrebbe costretto a esibirsi per rassicurare il pubblico

video suggerito

L'apparizione, dopo settimane di silenzio post-arresto di Diddy, di Justin Bieber al concerto a Los Angeles di Don Toliver ha convinto i fan che la sua esibizione sia stata spinta dalla moglie: uno strumento per rassicurare i fan sulla sua salute mentale.

A cura di Vincenzo Nasto

Justin Bieber, foto di Getty Images

L'apparizione al concerto di Don Toliver, lo scorso 19 ottobre, rappresenta la prima uscita pubblica di Justin Bieber e di sua moglie Hailey Baldwin, dopo lo scandalo che ha colpito l'intera industria discografica statunitense per l'arresto di Diddy. L'uomo, apparso sul palco di Los Angeles, avrebbe dovuto cantare con Don Toliver il loro brano in collaborazione Private Landing, ma non è ciò che è accaduto. Come riportano i video dei fan su X e TikTok, il cantante sarebbe rimasto con il microfono in mano per tutta l'esibizione senza proferire parola, accompagnando solo con gli occhi l'esibizione del rapper originario del Texas. Un momento di confusione che ha incoraggiato il pubblico a chiedersi il motivo della sorpresa sul palco, ispirando sempre più riflessioni sulla figura della moglie Hailey Baldwin e sulle conseguenze dei tanti video e teorie sul rapporto tra Diddy e Bieber, ancora adolescente.

Secondo alcune dichiarazioni raccolte dal Daily Mail da parte di addetti ai lavori, sarebbe stata la moglie a spingere Justin Bieber sul palco, cercando di rafforzare l'idea nel pubblico che l'uomo stia meglio. Infatti, già poche ore dopo l'inizio dello scandalo che ha coinvolto Sean Combs, Bieber aveva deciso di allontanarsi e di non voler "avere niente a che fare" con l'uomo, che era stato uno dei suoi mentori da giovanissimo. Infatti, anche se Usher era uno dei tutori di Bieber appena 13enne negli Stati Uniti, il video delle 48 ore passate insieme con Diddy quando aveva appena 15 anni, resta una delle testimonianze più lucide della prima esperienza americana dell'autore canadese. Un altro video che sembra sottolineare il rapporto tra Bieber e Diddy è del 2011, dove il fondatore di Bad Boy Records, ripreso in uno studio di registrazione proprio con l'autore di Baby, lamenta una certa distanza dai "bei vecchi tempi in cui eravamo abituati a uscire".

Per l'ultimo, bisogna fare un salto di 10 anni, quando nel 2021 Diddy e Bieber si incrociano prima di entrare in auto. Un abbraccio prolungato e un contatto costante da parte di Diddy nei confronti di Bieber, con i fan che hanno sottolineato quante volte gli abbia toccato il petto con la mano "come se stesse cercando un filo o un registratore". L'apparizione di Bieber a Los Angeles è stata criticata, accusando soprattutto la moglie Hailey Baldwin per aver partecipato con la modella Lori Harvey, figlia del conduttore televisivo Steve Harvey. La donna avrebbe frequentato Diddy quando lei aveva 22 anni e lui 49, un altro elemento del mosaico legato al produttore discografico.