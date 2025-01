Duran Duran, quattro concerti in Italia a giugno: come acquistare i biglietti per Roma, Bari e Milano

video suggerito

I Duran Duran hanno annunciato una serie di nuovi concerti che terranno la prossima estate in Europa e quattro di questi toccheranno pure l'Italia con due date a Roma, una a Milano e una a Bari. La band capitanata da Simon LeBon, icona del pop anni 80, infatti, suonerà il 15 e 16 giugno in una doppia data al Circo Massimo di Roma che si preannuncia già come un evento, il 18 giugno, invece, saranno alla Fiera del Levante di Bari, mentre il 20 giugno saranno headliner degli i-Days di Milano che si tengono come sempre all'Ippodromo Snai San Siro. la band porterà in Italia alcune delle canzoni più amate, oltre, ovviamente a una selezione del loo ultimo album del 2023 Danse Macabre.

Come acquistare i biglietti per Roma

Per quanto riguarda i biglietti per i due concerti di Roma, questi saranno in vendita online sul sito ufficiale di Vivo Concertiì a partire da venerdì 24 gennaio alle ore 10.00, e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dal 29 gennaio alle ore 10.00. Saranno inoltre disponibili in prevendita esclusiva a partire da mercoledì 22 gennaio, alle ore 10.00, per i membri della Duran Duran VIP Community. Gli organizzatori fanno sapere che "per ulteriori informazioni, effettuare il LOGIN e fare clic su PRE-SALE nella sezione MEMBRI di www.duranduran.com. La prevendita esclusiva per i membri di Vivo Club è fissata per giovedì 23 gennaio a partire dalle ore 10.00".

Come acquistare i biglietti per Bari

I biglietti per poter assistere al concerto che la band terrà a Bari saranno messi in vendita venerdì 24 gennaio alle ore 10:00 su ticketone.it. Le prevendite esclusive inizieranno mercoledì 22 gennaio alle 10.00 per i membri della VIP Community dei Duran Duran. Per ulteriori informazioni, effettuare il LOGIN e cliccare su PRE-VENDITA nella sezione MEMBERS su www.duranduran.com.

Come acquistare i biglietti per Milano

Per il concerto di Milano, infine, i biglietti saranno disponibili in vendita generale venerdì 24 gennaio alle ore 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Le prevendite esclusive iniziano mercoledì 22 gennaio alle 10.00 per i membri della community VIP dei Duran Duran. ACCEDI e fai clic su PREVENDITA nella sezione MEMBRI di www.duranduran.com per ulteriori informazioni. Giovedì 23 gennaio alle 10.00 su MyLiveNation seguirà la prevendita di Live Nation.

Chi sono i Duran Duran

La band inglese è una delle icone del pop mondiale con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e dal 2022 sono anche stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame. I Duran Duran nella propria storia hanno visto più volte i propri singoli e album finire in testa alle classifiche internazionali comprese, ovviamente quelle inglesi e americane, mentre l'Italia, tra le altre cose, li ricorda pure per una storia esibizione al Festival di Sanremo 1985 quando si esibirono con The Wild Boys.