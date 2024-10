video suggerito

I Coldplay senza il bassista Guy Berryman per la prima volta: “È molto malato”, il motivo dell’assenza I Coldplay si sono esibiti in concerto a Melbourne per la prima volta senza il bassista Guy Berryman. “Sentirete Guy ma non lo vedrete perché sta male”, ha detto Chris Martin prima di iniziare il concerto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guy Berryman e Chris Martin, Coldplay (Getty Images)

Evento storico per i Coldplay, il gruppo si è infatti esibito per la prima volta senza uno dei quattro membri. Il bassista Guy Berryman era infatti indisposto. Un ostacolo che il gruppo non si era mai trovato ad affrontare tant’è che Chris Martin, prima di iniziare il concerto a Melbourne, ha messo le mani avanti sulla sua resa. “Guy è molto malato, non sarebbe riuscito a suonare, quindi avremo uno spettacolo leggermente diverso”.

Chris Martin parla dell’assenza di Guy Berryman

Ieri sera – 30 ottobre – la band si è esibita nel primo dei quattro concerti al Marvel Stadium di Melbourne che il loro Music Of The Spheres tour. Il gruppo ha però avuto un incidente di percorso e ha dovuto improvvisare un concerto per la prima volta senza il suo bassista Guy Berryman. I Coldplay non si sono fermati per non deludere il pubblico australiano, ma Chris Martin non sembrava certo della resa perfetta dello spettacolo e ha deciso di preparare il suo pubblico. "Faremo del nostro meglio per rendere questo concerto fantastico, e so che lo sarà perché siamo a Melbourne con tutte voi belle persone”, ha detto al pubblico. Il cantante ha poi spiegato: "Se vedete alcuni errori e alcuni problemi, è perché non abbiamo il nostro bassista e abbiamo avuto solo circa un'ora per capire come mandare avanti lo spettacolo”. Evidentemente una soluzione l’hanno trovata. Martin ha infatti indicato un personaggio sul palco che indossava un casco: “Abbiamo uno strano alieno che suona il basso, o meglio sembra che stia suonando il basso. Sentirete Guy, ma non lo vedrete".

Guy Berryman è già tornato sul palco

Dopo il concerto la band ha ringraziato il suo pubblico con un post su Instagram: "Grazie Melbourne. Stasera è stata la prima volta nella storia della nostra band che abbiamo suonato uno spettacolo senza tutti e quattro i membri sul palco. Guy si è ammalato inaspettatamente poco prima dello spettacolo”. Il cantante ha poi rivelato che a sostituire il bassista, vestito da alieno, è stato il co-produttore e ingegnere del suono della band, Bill Rahko. L’assenza del bassista fortunatamente è già terminata. Martin ha infatti scherzato dicendo: "Vorremmo darvi il benvenuto al primo concerto da quando la nostra band si è riformata oggi con la nostra line-up originale". Il cantante ha poi spiegato che Berryman era stato colpito da un’intossicazione alimentare: "Non mangiate uova e pancetta se le uova non sono ancora cotte". Poi, prima di iniziare a cantare, ha teneramente concluso:"Non ci sono i Coldplay senza Guy, io, Will – Champion, batterista – e Jonny – Buckland, chitarrista".