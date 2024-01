Il 2024 comincia coi Club Dogo, la band annuncia data di uscita e tracklist dell’album omonimo I Club Dopo, dopo i 10 live al Mediolanum Forum di Milano, hanno annunciato data e tracklist del loro prossimo album omonimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Qualche settimana fa i Club Dogo hanno annunciato il ritorno discografico, pochi giorni dopo aver annunciato la reunion live con 10 Mediolanum Forum che si terranno nel 2024. Sarà un 2024 importante per il rap, con il ritorno di uno dei gruppi che ne ha scritto alcune delle pagine più importanti degli ultimi anni: Gué, Jake La Furia e Don Joe, quindi saranno protagonisti anche discograficamente con un album che è intitolato semplicemente col nome della band e di cui, oggi, hanno annunciato la data di uscita e la tracklist: Club Dogo – pubblicato da Island Record -, quindi, uscirà il prossimo 12 gennaio, come hanno anche scritto sui propri social.

La tracklist di Club Dogo

La band ha reso noto anche quella che sarà la tracklist del nuovo album di una delle band iconiche del rap italiano, partita proprio 20 anni fa con l'uscita del loro primo album autoprodotto, ovvero "Mi Fist", considerato una pietra miliare del genere, seguiti da "Penna capitale" del 2006 e "Vile Denaro" del 2007 fino a "Dogocrazia" del 2009, "Che bello essere noi" del 2010, "Noi siamo il club" che li rese famosi anche ai meno appassionati del genere grazie al successo del singolo P.E.S. e il capitolo finale della loro storia – fino a ora – ovvero "Non siamo più quelli di Mi Fist" del 2014 che li lasciò alle loro carriere soliste. Questa è la tracklist dell'album:

C’era una volta in Italia Mafia del Boom Bap Nato Per Questo Malafede King Of The Jungle Milly In Sbatti Soli A Milano Tu Non Sei Lei Frate Indelebili

I concerti al Mediolanum Forum di Milano

Prima di tutto, però, la band aveva annunciato alcuni concerti per il 2024 al Mediolanum Forum. Man mano che la band annunciava concerti, questi andavano sold out, portandoli ad aggiungerne altri, fino al raggiungimento dei 10 concerti, tutti sold out, nel palazzetto milanese. Ecco tutti i concerti della band:

10 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

11 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

14 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

15 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

17 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

18 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

25 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

26 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

15 aprile 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

17 aprile 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out