Le canzoni italiane più ascoltati all’estero: Carrà in testa, dietro anche Mango, Mahmood e Kolors Spotify ha reso note le canzoni italiane più ascoltate al mondo nella prima metà del 2024, con Raffaella Carrà che, remixata, è al primo posto, bene Mango, Mahmood, rap e dance. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Spotify ha comunicato quali sono le 25 canzoni italiane più ascoltate all'estero nella prima metà del 2024 e il risultato, oltre a vedere i testa brani hip-hop, la dance, le hit di Sanremo ed Eurovision e i remix esteri dei classici italiani, è che "gli artisti italiani sono sempre più ascoltati all’estero" e che "quasi il 50% di tutte le royalties generate dagli artisti italiani su Spotify nel 2023 provenivano da ascoltatori fuori dall’Italia", il che non vuol dire, ovviamente, che non siano italiani all'estero, ma questo scorporamento non esiste. Insomma, nonostante la lingua, ostacolo almeno per la nuova musica, l'Italia incrementa un po' il proprio appeal all'estero, anche grazie alla risonanza che ha avuto l'Eurovision e ad alcuni remix di brani famosi, come Pedro di Raffaella Carrà, artista amatissima in molti paesi di lingua spagnola.

Raffaella Carrà è ancora la più ascoltata al mondo

Dal report emerge, infatti, che il remix di Pedro fatto da Agatino Romero e Jaxomy è il più ascoltato al mondo, seguito da "Buscando Money" del DJ e producer italiano TWENTY SIX che è diventata un fenomeno virale in America Latina per poi diffondersi in tutto il mondo, mentre sul gradino più basso del podio c'è la prima vera e propria canzone pop "classica", ovvero "La noia" di Angelina Mango, brano che ha vinto il festival di Sanremo e ha gareggiato per l'Italia all'Eurovision che si è tenuto in Svezia, arrivando al settimo posto finale. Molto bene, come sempre anche Ludovico Einaudi, pianista apprezzato in tutto il mondo e da sempre uno dei nostri artisti più ascoltati all'estero.

La dance italiana ascoltata nel mondo

C'è tantissima dance italiana in questa classifica con Gabry Ponte a farla da padrone, in classifica con diversi titoli quali “Crusade”, “Tarantella” ed altre collaborazioni con artisti internazionali, fino a “Shadows Of The Night – GIGI DAG Mix” che segna il ritorno di Gigi D’Agostino, passando per “Pictures of you” di Anyma, DJ e producer melodic techno affermato anche oltre i confini nazionali. Insieme a MRAK, sempre italiano, compone il duo Tale of Us ed è co-fondatore dell'etichetta di rilievo internazionale Afterlife. A loro si aggiungono anche i Meduza, per molto tempo il gruppo italiano con più ascolti mensili.

Pop e rap in classifica

Mentre per quanto riguarda il resto sono il pop e il rap a comandare: c'è Mahmood che conquista il quinto posto con Tuta Gold, ma è anche in classifica assieme alla cantante belga Angèle con SEMPRE / JAMAIS, contenuta anch'essa nell'ultimo album "Nel letto degli altri", così come non può mancare Laura Pausini con Luis Fonsi in Roma, i The Kolors con Un ragazzo una ragazza, disco di diamante in Polonia mentre tra i rapper si distinguono Baby Gang con “Mentalité” e Sfera Ebbasta con UZI e Luciano in “Risk” oltre a Lazza e i suoi 100 messaggi e Geolier con I p' me, tu p' te, mentre menzione d'onore per i Ricchi e Poveri, da sempre tra le band italiane più ascoltate al mondo, che sono tornati in auge con Ma non tutta la vita.

Top 25 dei brani di artisti italiani più ascoltati nella prima metà del 2024

Agatino Romero, Jaxomy, Raffaella Carrà: Pedro TWENTY SIX, Tayson Kryss: Buscando Money Angelina Mango: La noia Ludovico Einaudi: Adieux Mahmood: TUTA GOLD Dimitri Vegas & Like Mike, Gabry Ponte, Tiësto: Mockingbird Leony, MEDUZA, OneRepublic: Fire – Official UEFA EURO 2024 Song David Guetta, Hypaton: Feeling Good Gabry Ponte: Crusade – Club Edit Gabry Ponte, KEL: Tarantella Anyma: Pictures Of You The Kolors: UN RAGAZZO UNA RAGAZZA Luciano, Sfera Ebbasta, UZI: Risk (feat. UZI & Sfera Ebbasta) Geolier, Michelangelo: I P’ ME, TU P’ TE Angèle, Mahmood: SEMPRE / JAMAIS (feat. Angèle) Boostedkids, GIGI DAG, Gigi D'Agostino: Shadows Of The Night – GIGI DAG Mix Ghali: Casa Mia Laura Pausini, Luis Fonsi: Roma Lazza: 100 MESSAGGI Irama: Tu No DVBBS, Gabry Ponte, Sofiloud: Let You Down (with Gabry Ponte) Rose Villain, Guè: COME UN TUONO (feat. Guè) Ricchi E Poveri: Ma non tutta la vita Agents Of Time, Anne Gudrun, Armin van Buuren: Love Is A Drug – Agents Of Time Remix Baby Gang, BLANCO, Marracash: Adrenalina (feat. BLANCO, Marracash)