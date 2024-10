video suggerito

I cantanti in scaletta al concerto Per la Pace al Forum di Assago a Milano, ecco tutti gli artisti Questa sera, 23 ottobre, al Forum di Assago di Milano si terrà il concerto Per la Pace, un evento di beneficienza contro le guerre. Tra gli ospiti Annalisa, Elodie, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro. Ecco la probabile scaletta degli ospiti e delle canzoni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie, Firella Mannoia e Annalisa (Getty Images)

Questa sera il Forum di Assago di Milano ospiterà il concerto solidale Per la Pace – Live contro le guerre, un evento per sensibilizzare sulla violenza delle guerre e combattere l’indifferenza che usa la musica come linguaggio universale. A promuovere l’importante messaggio saranno 17 artisti italiani: Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elodie, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Francesca Michelin, Gaia, J-AX, Madame, Giuliano Sangiorgi, Piero Pelù, Paola Turci e Rose Villain. Il ricavato dei biglietti, al netto dei costi di produzione, verrà devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere a sostegno dell’emergenza sanitaria nella striscia di Gaza. Molti degli artisti che hanno scelto di partecipare all’evento hanno già speso parole per promuovere la pace.

In un video pubblicato il 15 ottobre su Instagram tutti gli artisti, attraverso più video montati insieme, hanno già commentato l’importanza del concerto. Fabrizio Moro ha dichiarato: “Le nostre voci per continuare a gridare: NO a tutta la striscia di violenza che sta devastando il nostro mondo”. Anche Ermal Meta si è speso a riguardo affermando che “non è soltanto un concerto, ma è un grido per la pace perché a volte la pace oltre che bisbigliarla, bisogna anche gridarla”. Elisa e J-Ax hanno diffuso un messaggio sul pericolo di abituarci alla violenza e diventare indifferenti ad essa. "Serve cuore, serve empatia, serve riprendersi la nostra umanità”, ha detto il rapper, mentre la cantante ha rimarcato che “l’orrore più brutto è abituarsi a vedere tutto questo e imparare l’indifferenza. La pace è vera se è per tutti”. I 15 cantanti si sono quindi uniti per mandare questo messaggi di solidarietà e unione e sensibilizzare gli spettatori perché, come ha dichiarato Rose Villain: “La musica quando si tratta di unione è sempre in prima linea”.

I cantanti in scaletta al concerto Per la Pace

Gli artisti che hanno aderito al concerto, questa sera si faranno portavoce di un messaggio di pace per sensibilizzare e combattere l’indifferenza verso l’atrocità delle guerre. Lo show inizierà alle 20.45 e sul palco si daranno il cambio tutti e 15 gli artisti. Anche se non se ne hanno certezze, un probabile ordine degli artisti sul palco potrebbe essere il seguente. Altra incognita riguarda il numero di canzoni che ogni cantante eseguirà, l'unico cantante ad aver dato uno spoiler è J-Ax, che a RTL ha dichiarato che canterà un pezzo storico degli Articolo 31 insieme a Fiorella Mannoia.

Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso Annalisa Brunori Sas Elisa Elodie Emma J-Ax Madame Ermal Meta Francesca Michielin Fabrizio Moro Piero Pelù Giuliano Sangiorgi Rose Villain Paola Turci Gaia