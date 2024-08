video suggerito

Halsey: “Ho avuto un aborto spontaneo poco prima di salire sul palco” Halsey, ospite del podcast She MD della ginecologa Thaïs Aliabadi e dall’attivista per i diritti delle donne Mary Alice Haney, ha raccontato di un aborto spontaneo vissuto pochi secondi prima di salire su un palco per un’esibizione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Halsey, via IG

Dopo la polemica che l‘ha vista coinvolta con Britney Spears, Halsey ha confessato in un podcast un trauma del passato. Stiamo parlando degli inizi della sua carriera nel 2015: la cantante è salita sul palco dopo essersi resa conto di star vivendo un aborto spontaneo. Halsey aveva solo 20 anni e ha deciso di esibirsi lo stesso, quasi costretta dalla voglia di emergere come musicista: proprio in quell'anno veniva pubblicato il suo album d'esordio Badlands, che contiene la hit da oltre 400 milioni di streaming Colors. La confessione di Halsey è arrivata nelle scorse ore, ospite del podcast settimanale She MD, condotto dalla ginecologa di fama mondiale Dr. Thaïs Aliabadi e dall'attivista per i diritti delle donne Mary Alice Haney. Halsey ha anche raccontato di aver ricevuto, tardivamente, una diagnosi di endometriosi dopo l'aborto spontaneo, che le ha procurato non pochi problemi negli anni successivi, anche con la gravidanza del suo primogenito Ender, avuto con l'ex compagno Alev Aydin, produttore cinematografico da cui si è allontanata nei primi mesi del 2023.

L'aborto spontaneo di Halsey nel 2015, prima di salire su un palco

Durante la conversazione con Aliabadi e Haney, Halsey ha raccontato, per la prima volta, l'aborto spontaneo avuto nel 2015: "Ho avuto un aborto spontaneo prima di un concerto. Lo sapevo ed ero in una posizione davvero difficile perché era davvero all'inizio della mia carriera, c'erano molti interessi legati allo spettacolo. C'erano vari partner aziendali, le prime televisioni a filmarmi e dovevo esibirmi per 45 minuiti. La cosa più importante è che c'erano 1000 bambini che avevano aspettato tutto il giorno per vedermi". La cantante, prima di esibirsi, ha confessato di aver utilizzato un pannolino per adulti per poter limitare le perdite di sangue: "Sono andata e ho fatto lo spettacolo, ho lasciato il palco, ho vomitato nel parcheggio. Sono andata in un hotel e sono stata male tutta la notte. Ricordo di essere stata seduta nella vasca da bagno perché non sapevo cosa fare con tutto quel sangue. Per poi svegliarsi alle 5 o alle 6 del mattino per salire su un altro aereo per andare in Canada".

La nascita di Ender e le operazioni chirurgiche di Halsey

Halsey ha confessato che il video dell'esibizione è ancora presente su YouTube (potrebbe essere la sua esibizione al Made in America del 2015). Il 14 luglio 2021 invece, Halsey, insieme al suo allora compagno, il produttore cinematografico Alev Aydin,ha dato alla luce Ender Ridley. La nascita del primogenito di Halsey ha coinciso anche con l'uscita dell'ultimo album, sinora, pubblicato dalla cantante: If I Can’t Have Love, I Want Power. La donna, dopo l'aborto spontaneo del 2015, ha affrontato diverse interruzioni di gravidanza, tra cui anche 4 operazioni chirurgiche e il congelamento delle sue uova.