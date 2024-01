Fantastico Lanthimos, usa il discorso di vittoria ai Golden Globe per parlare con Bruce Springsteen Durante il discorso di ringraziamento per la vittoria del Golden Globe il regista greco Yorgos Lanthimos, autore di Povere creature!, ha voluto ringraziare Bruce Springsteen presente in platea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruce Springsteen e il regista Yorgos Lanthimos (ph Getty Images)

Che la musica di Bruce Springsteen sia universale non lo scopriamo certo oggi, ma che fosse così importante da diventare il centro del discorso per la vittoria ai Golden Globe sì. Si è svolta, ieri notte, la serata di premiazione per uno dei primi più importanti per il cinema mondiale, preludio alla notte degli Oscar, e nella lotta tra Oppenheimer e Barbie, i due film più chiacchierati dell'anno, si è inserito anche "Povere creature!", il nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos che qualche mese fa ha vinto anche il Leone d'Oro del Festival di Venezia 2023 come miglior film e che questa volta si è aggiudicato il premio come migliore commedia o musical a cui si aggiunge il premio a Emma Stone per la migliore attrice.

Nel momento in cui il film è stato dichiarato vincitore del premio, il regista e parte del cast sono saliti sul palco per ritirare la statuetta e per tenere il classico discorso di ringraziamento. Visto che Emma Stone aveva già tenuto il discorso di ringraziamento per la vittoria nella categoria Migliore attrice, è stato il regista greco a dover prendere in mano il microfono e parlare alla platea riunita al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. Chi si aspettava il classico discorso di ringraziamento o almeno qualcosa che avesse a che fare col film è rimasto deluso, perché Lanthimos ha usato quel momento per parlare a quello che è stato uno dei suoi idoli, Bruce Springsteen e lo ha fatto proprio davanti a lui che era in sala in quanto tra i candidati per la vittoria della migliore canzone originale assieme alla moglie Patti Scialfa, battuti, però, da Billie Eilish e dal fratello Finneas, autori di "What Was I Made For?" per Barbie).

"Avrei voluto semplicemente parlare con Bruce Springsteen tutta la notte – ha detto Lanthimos prendendo in mano il microfono -. Compiamo anche gli anni lo stesso giorno, il 23 settembre" ha continuato tra le risate del cast alle sue spalle e soprattutto davanti a uno Springsteen palesemente divertito che, inquadrato dalle telecamere, ha mostrato il pollice in alto. Lanthimos ha continuato spiegando: "È stato il mio eroe da quando sono cresciuto. Comunque sto sprecando il mio tempo" ha detto prima dei ringraziamenti di rito ai suoi attori ("Emma è la migliore" ha detto di Stone) ma prima di scendere dal palco ha avuto un ultimo pensiero per Springsteen: "Grazie, Bruce Springsteen, per avermi fatto crescere nel modo in cui sono cresciuto".