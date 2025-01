video suggerito

Gli Who in concerto a luglio 2025 a Milano e Padova: come acquistare i biglietti per la band inglese I The Who si esibiranno in Italia a luglio 2025 con due concerti a Milano e Padova: ecco come acquistare i biglietti.

A cura di Redazione Music

The Who (Robb Cohen/Invision/AP)

I The Who hanno annunciato due concerti in Italia a due anni dall'esibizione che la band capitanata da Roger Daltrey e Pete Townshend tenne a Firenze Rocks 2023. La band inglese si esibirà in due concerti che si terranno domenica 20 luglio 2025 allo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 luglio 2025 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Quello della band, quindi, è un ritorno a due anni da quando si esibirono nella città toscana accompagnati dall'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Questa volta si esibiranno per due eventi che, come si legge nella nota, "promettono di essere un'esperienza unica, tra classici intramontabili e il loro inconfondibile sound che ha segnato la storia del rock".

Come acquistare i biglietti per i concerti degli Who

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, i fan potranno muoversi in questo modo, come si legge nella nota ufficiale: "I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di lunedì 3 febbraio. Scopri di più su www.priceless.com/music. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12:00 di mercoledì 5 febbraio su livenation.it". La band, quindi, torna dopo il successo del tour precedente e al fianco di Daltrey alla voce e Townshend alla chitarra – due artisti che hanno scritto pagine fondamentali del rock mondiale – ci sarà una formazione "che include alcuni dei migliori musicisti del panorama rock" internazionale.

Chi sono gli Who e il successo in classifica

Formatisi a Londra nel 1964, i The Who hanno scritto alcune delle pagine fondamentali del rock mondiale, grazie ad album come Tommy del 1969, Who's Next del 1971 e Quadrophenia del 1973. E proprio l'album del 1971 è tornato prepotentemente in classifica: nella chart inglese, infatti, Who's Next occupa questa settimana la settima posizione nella Official Physical Albums chart (la classifica che conta solo gli album in versione fisica) mentre è ottavo nella Official Albums Sales, confermando come questa band continua a essere leggendaria e i loro album ancora amati.