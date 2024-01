Gli allievi di Luca Jurman ad Amici: le storie di Marco Carta, Alessandra Amoroso e Valerio Scanu Luca Jurman è stato uno dei vocal coach più vincenti nella storia di Amici di Maria De Filippi: tra i suoi allievi i vincitori del Festival di Sanremo Marco Carta e Valerio Scanu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Carta, Luca Jurman, Alessandra Amoroso, foto di LaPresse

Solo pochi minuti fa, sui canali social del talent Amici di Maria De Filippi, abbiamo assistito all'ennesimo scontro tra Luca Jurman, vocal coach e opinionista tra il 2007 e il 2011, e la trasmissione. Un episodio che si concentra sull'allontanamento, allora legato a una scelta da parte del vocal coach, che negli anni è stato tradotto in più versioni. Una polemica che si è aizzata principalmente durante le ultime due edizioni, anche dovuto all'impegno da parte di Luca Jurman, che sul proprio account Twitch, ha commentato le performance musicali, ma non solo, dei giovani autori in gara, scontrandosi anche con alcuni, come LDA. Nel frattempo, l'astio tra la redazione di Amici e Luca Jurman sembra esser aumentato, una soluzione quasi naturale anche per la natura degli attacchi, ma che sarebbe stata impensabile, ritornando alle prime edizioni in cui Luca Jurman era uno dei vocal coach della trasmissione. Infatti, nelle tre edizioni in cui Jurman è stato protagonista nelle dinamiche di Amici, come insegnante per i concorrenti in gara, il suo score è immacolato: tre vittorie in tre edizioni.

Ma non solo, perché i nomi dei vincitori hanno anche avuto un successo incredibile dopo l'avventura nel programma, legati anche da un denominatore comune: il Festival di Sanremo. Ma partiamo dalla sua prima comparsa, durante la settima edizione del programma. Tra le mani di Luca Jurman capita uno dei nomi più interessanti di Amici di Maria De Filippi: si tratta di Marco Carta. Il rapporto tra i due è ondivago, legato anche a due approcci musicali completamente diversi, come dichiareranno anche in un'intervista doppia nella trasmissione Le Iene. Il tutto si risolve con l'andare dei mesi, anche grazie a una metodologia di insegnamento molto dura, come sottolinea Jurman in un'intervista a Fanpage.it: Il mio metodo di insegnamento è stato importante come spunto per la sua crescita artistica. La metodologia, infatti, non si insegna in un giorno. Sfatiamo il mito che ci vogliano poche settimane o mesi per imparare a cantare, occorrono anni e anni e non si finisce mai di imparare. Certamente con Marco è stata fondamentale la formazione iniziale per fargli capire che doveva lavorare in maniera dura. In più dovevo trovare una chiave per poterlo aiutare: lui doveva capire quali erano le qualità su cui poteva contare e cercare di svilupparle. Ora spero vivamente che continui a studiare per conseguire tutti gli altri successi che gli mancano".

Jurman sarà la prima persona ad essere abbracciata dopo la vittoria di Amici da parte di Marco Carta, che solo un anno dopo salirà sul palco del Festival di Sanremo con La forza mia: la vittoria finale sarà la chiusura di un grande cerchio per il cantante. Nello stesso anno, il 2009, c'è anche l'ottava edizione di Amici. Al vocal coach vengono affidati altri due talenti di grande spessore: da una parte Alessandra Amoroso, dall'altra Valerio Scanu. Due rapporti molto diversi, con Alessandra Amoroso che riuscirà a costruirsi all'interno del programma un'identità chiara, venendo definita anche come una voce "nera" dallo stesso Jurman, mentre il talento di Valerio Scanu è così d'impatto che all'arrivo del Serale, il suo posto in finale è quasi già certo. Basti vedere i 7 primi posti conquistati nelle 10 puntate del Serale, con i restanti tre che appartengono a Mario Nunziante. Però in finale succede l'impossibile, con Alessandra Amoroso che conquista sia il pubblico che la giuria della carta stampata e della radio, vincendo la trasmissione e il premio della critica, relegando Valerio Scanu al secondo posto. L'autore sardo potrà rifarsi, anche lui, l'anno successivo al Festival di Sanremo 2010, che vincerà con Per tutte le volte che, brano scritto da Pierdavide Carone, concorrente dell'edizione 2010 di Amici.

E se proprio nel 2010, Luca Jurman perde il suo ruolo da insegnante, venendo relegato a opinionista e preparatore di Enrico Nigiotti, l'anno successivo riprende la sua posizione. Come vocal coach, questa volta porta in finale Virginio Simonelli, un giovane cantautore romano. Quell'edizione passerà alla storia anche per l'equilibrio della finalissima, dove si scontreranno da una parte Virginio, con la supervisione di Luca Jurman, dall'altra una giovanissima Annalisa, sostenuta da colui che sostituirà Luca Jurman nelle edizioni successive di Amici: Rudy Zerby. La sfida consisterà in tre prove, in cui nella prima i due cantanti si sfidano sulle note di Hey Jude dei Beatles, che vedrà Virginio vincitore, mentre nelle restanti, i due autori si esibiscono con i loro inediti, rispettivamente La solita compagnia di Virginio e Questo bellissimo gioco di Annalisa. Con una preferenza del 50,3% dei voti, Virginio si prenderà lo scettro della decima edizione di Amici, l'ultimo saluto anche per Luca Jurman, che non parteciperà all'edizione successiva.

Nel frattempo, la lista degli allievi di Luca Jurman conta alcuni dei più grandi cantanti italiani: Alex Baroni, Irene Grandi, Lorella Cuccarini, Roberta Faccani dei Matia Bazar, Claudia Gerini, Annalisa Minetti, Michel Altieri, Chiara Iezzi del duo Paola & Chiara, Fabrizio Voghera, Arianna Bergamaschi, Paolo Meneguzzi e Beppe Dettori. L'addio di Luca Jurman alla trasmissione potrebbe aver impoverito anche la trasmissione di un vocal coach, che durante le edizioni, è riuscito a costruire e a tessere dinamiche televisive per il programma, senza mai far mancare il proprio apporto agli artisti. Potrebbe essere arrivato il momento di ritornare, mettendo una pietra sui contrasti del passato.