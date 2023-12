LDA contro Luca Jurman per le critiche ad Amici: “Lascia stare i ragazzi e fai il vocal coach” LDA ha preso le difese degli allievi di Amici, dopo le dure accuse di “figli e figliastri” rivolte dall’ex insegnante Luca Jurman alla trasmissione: “Sei pesante. Vivi e lascia vivere” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sembra esser arrivato per Luca Jurman, ex insegnante di Amici, il momento del primo confronto, questa volta pubblico, su Amici: infatti, a rispondere alle accuse di nepotismo, denunciate nei confronti di Holden durante l'ultima puntata, ci ha pensato LDA. Durante l'ultima diretta su Twitch, in cui ha commentato l'esibizione di Holden, Jurman aveva provocato, affermando che ci fossero "figli e figliastri" all'interno della trasmissione, descrivendo come il programma non facesse attenzione ai limiti caratteriali del giovane cantante, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. La controversa affermazione non sembra essere andata giù a LDA, che ha utilizzato un suono su TikTok, un'espressione in dialetto napoletano che riferisce "Uee ‘bello. Vatti a riposare. Prenditi un giorno di festa", scrivendo nella storia su Instagram: "Dedicato a Luca Jurman".

Il messaggio sembra esser arrivato dopo poco a Jurman, che proprio sul profilo Instagram riprende la storia di LDA, scrivendo: "Se LDA arriva a fare una storia su Instagram (senza taggarmi) dove mi dedica in dialetto ‘uee bello. Vatti a riposare. Prenditi un giorno di festa' vuol dire che si sente ‘toccato' pure lui. Peccato, lo facevo più ‘musicale'. E dire che conosco suo padre. Mah". È lì che sembra accendersi maggiormente la discussione, con LDA che tende a precisare in alcuni video sul suo profilo Instagram: "Caro Luca Jurman, qua nessuno si sente toccato. Però ogni due, tre, a punzecchiare, a punzecchiare, figli, figliacci etc. È normale che ti riferisci a me, ad Angelina, ad Holden… Io penso che siamo tutti e tre dei bravi artisti. Poi figurati, è un mio onestissimo parere. Dovresti sapere meglio di me che il cantante migliore non è quello con la voce migliore, quello che va più in alto, il più preciso. Il cantante é un insieme di tante cose. Come canta, come scrive, come sta sul palco, come produce, come fa le linee melodiche e tante altre cose".

LDA sottolinea anche le particolari esperienze avute dai tre autori, lui, Angelina Mango e Holden, all'interno del programma, ma anche il successo arrivato nei mesi successivi: "Ma tu sei più grande di me e dovresti saperlo molto meglio, infatti mi dispiace che te lo devo spiegare io. Se penso e dico che siamo bravi é perché comunque tutti e tre abbiamo lasciato qualcosa all’interno del programma e, nel caso di Holden, sta lasciando qualcosa. Holden ha fatto il debutto più forte nella storia di Amici. Io ho fatto il disco d’oro e di platino più veloce nella storia di Amici. Angelina sta spaccando tutto e quest’anno va anche a Sanremo come ci sono andato io l’anno scorso". Infine, il giovane autore campano commenta anche la quantità elevata di critiche, rivolte da Jurman al programma, suggerendo all'ex insegnante di non vederlo più: "Poi se non ti piace un programma non lo vedere. Non c’è bisogno, lascia stare questi ragazzi, basta. Continua a fare il vocal coach, lo fai anche bene, continua a fare il maestro. Non so quello fai, lo fai molto bene. Però basta, dopo un po’ sei pesante. Vivi e lascia vivere".

La risposta di Jurman arriva poche ore dopo, durante una diretta su Twitch, in cui Jurman sembra prendere le distanze dalle accuse precedentemente rivolte, affermando di "non aver mai fatto il nome di LDA" e di "volersi concentrare sulla musica". Un chiaro approccio distaccato nei confronti di LDA, che ha infine chiosato con l'ennesimo video su Instagram: "In tanti mi avete mandato la diretta di Luca Jurman, ci teneva tanto a fare questa diretta. Io fortunatamente non sono un ragazzo che sta 24h con il telefono. Quindi non ho proprio visto la diretta, mi sarebbe piaciuto entrare e confrontarmi. Questa è la prima cosa". Nell'ultimo video, ad aver infastidito il giovane autore campano è uno dei leitmotiv durante la sua carriera: il riferimento al padre Gigi D'Alessio. Infatti prima di chiudere il video, rivolge un ultimo messaggio a Jurman: "La seconda cosa che dico direttamente a Luca Jurman è che stiamo avendo un confronto io e te. È inutile dire ‘sono anche amico di tuo padre, conosco tuo padre' perché io sono una cosa, mio padre un’altra. Quindi è proprio inutile metterlo in mezzo però ci sta, tanto lo mettono sempre tutti quanti in mezzo. Me ne vado a dormire".