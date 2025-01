video suggerito

Giornata della Memoria 2025, le frasi e le citazioni più significative per non dimenticare la Shoah Oggi, 27 gennaio 2024, si celebra il Giorno della Memoria per commemorare in tutto il mondo le vittime dell'Olocausto. Abbiamo selezionato le migliori frasi e citazioni per l'occasione, da Sergio mattarella, passando per Primo Levi ed Elie Wiesel.

A cura di Redazione Cultura

Auschwitz (Jakub Porzycki: Nur Photo via Getty Images)

Il 27 gennaio è il giorno della Memoria, quello in cui si commemorano in tutto il mondo le vittime dell'Olocausto, come deciso dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Fu una scelta del 2005 quando l'assemblea scrisse: "Il 27 gennaio del 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e il mondo intero aprì gli occhi sulle nefandezze perpetrate dal nazismo. Tale data, segnando la fine di uno dei periodi più tragici e bui della storia dell’umanità, è stata scelta simbolicamente dal Parlamento italiano che, con la legge n. 211 del 2000, ha istituito il Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti". Abbiamo selezionato per voi le frasi e le citazioni più significative per non dimenticare: alcune tra queste riferite da autori come Primo Levi, Elie Wiesel, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, passando per Anna Frank, ma anche alcune frasi come quella di W.E.B DuBois.

Le frasi celebri e le citazioni per il Giorno della Memoria 2025

Auschwitz (Jakub Porzycki: Nur Photo via Getty Images)

Dimenticare non sarebbe solo pericoloso ma offensivo; dimenticare i morti sarebbe come ucciderli una seconda volta – Elie Wiesel

Tutte le cose grandiose sono semplici, e molte possono essere espresse in una sola parola: libertà, giustizia, onore, dovere, misericordia, speranza (Winston Churchill)

La storia della deportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: ne rappresenta il fondamento condotto all’estremo, oltre ogni limite della legge morale che è incisa nella coscienza umana – Primo Levi

Non voglio aver vissuto invano come la maggior parte delle persone. Voglio essere utile o portare gioia a tutte le persone, anche a quelle che non ho mai incontrato. Voglio continuare a vivere anche dopo la mia morte! — Anne Frank

Nonostante tutto, credo che le persone siano davvero buone nel profondo — Anne Frank

Ho giurato di non tacere mai, ogni volta e in ogni luogo in cui gli esseri umani sopportano sofferenze e umiliazioni – Elie Wiesel

Frasi e riflessioni sull'Olocausto per il 27 gennaio 2025

Ritratti dei prigionieri nel campo di Auschwitz-Brikenau (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere veramente pericolosi: sono più pericolosi gli uomini comuni, i funzionari pronti a credere e obbedire senza discutere – Primo Levi

Dobbiamo essere ascoltati: al di sopra delle nostre esperienze individuali siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in Europa (…) è avvenuto, quindi può accadere di nuovo, questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire – Primo Levi

Dimenticare lo sterminio fa parte dello sterminio. — Jean Baudrillard

Non c’è torto maggiore che si possa commettere nei confronti della memoria delle vittime che annegare in un calderone indistinto le responsabilità o compiere superficiali operazioni di negazione o di riduzione delle colpe, personali o collettive – Sergio Mattarella

Oggi e negli anni a venire, rimaniamo più forti che mai nel nostro impegno a non dimenticare mai. Abbiamo il dovere di preservare la memoria di tutte le vittime e delle loro sofferenze. Lo dobbiamo a coloro che sono morti nell'Olocausto, lo dobbiamo ai sopravvissuti e lo dobbiamo alle generazioni future. – Unione Europea

Il costo della libertà è inferiore al prezzo della repressione — W.E.B. DuBois