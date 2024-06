Gigi D’Alessio risponde alle critiche sui social: “Ho cantato 40 canzoni rispettando il pubblico” Gigi D’Alessio ha risposto a chi lo criticava per un concerto ritenuto troppo breve, spiegando che ha cantato tutte le canzoni in scaletta e poi dando il via alla quarta serata con ospiti LDA e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito

Prima di cominciare il quarto degli otto concerti previsti in Piazza del Plebiscito, Gigi D'Alessio si è preso un minuto per rispondere a chi, il giorno prima, si era lamentato sui social per com'era andato il concerto. A Napoli lo spettacolo di D'Alessio dura circa due ore e mezzo con circa 40 canzoni, compresi alcuni medley (che sono canzoni quasi complete). Insomma, uno spettacolo di due ore e mezza, per quaranta canzoni, per otto giorni, eppure domenica 9, ovvero la terza serata prevista nella città partenopea c'è stato un problema, un'allerta meteo ha minacciato la possibilità di pioggia verso le 23 e così il cantante con l'organizzazione ha scelto di modificare leggermente la scaletta, anticipando l'uscita, diminuendo i momenti di passaggio tra una canzone e l'altra e comunicazione col pubblico, in modo da concludere prima dell'inizio della pioggia.

"Mi prendo un minuto per spiegarvi che è successo ieri sera – ha detto D'Alessio prima di cominciare il concerto di martedì -, perché qualcuno ha detto che ho cantato poco, addirittura solo 10 canzoni. Noi siamo in contatto costante con l’Aeronautica che ci ha detto che avrebbe piovuto verso le 23, così abbiamo anticipato l’ingresso sul palco alle 21.04 e ho cantato per due ore, rispettando il pubblico, perché voi siete la mia famiglia". D'Alessio ci ha tenuto a spiegare cosa era successo anche per il rapporto che lo lega al suo pubblico, che lo ha accolto festante e applaudito, appoggiando il discorso.

La pioggia ha tardato di un po', ma la scaletta era andata avanti spedita e così alle 23 circa il concerto è terminato: "Alla fine ha piovuto a mezzanotte ma non siamo noi a fare le previsioni". D'Alessio ci ha tenuto a ribadire, comunque, che il concerto è stato eseguito per intero: "Ho cantato tutte le 40 canzoni solo che non mi sono ‘intalliato' (traducibile con "non ho perso tempo', ndr). Quelle canzoni si possono fare anche in tre ore ma io avevo la paura della pioggia, però ho rispettato il pubblico, ci tenevo a chiarire questa cosa, così domani avete qualcosa da fare coi social" ha concluso, con una critica a chi, a sua volta, lo aveva criticato sui social.

La serata, poi, è continuata come le prime due, ovvero con uno spettacolo lungo oltre due ore e mezzo in cui D'Alessio ha cantato un repertorio vastissimo in cui tutte le canzoni sembravano hit. Un boato, infatti, accompagnava ogni inizio di brano, con alcune eccezioni, come "Non dirgli mai" che D'Alessio ha introdotto con alcune note del Notturno op. 9 n. 2 di Chopin e poi ha lasciato cantare interamente al pubblico, guardandolo, commosso, mentre era seduto sul palco godendosi lo spettacolo. Due palchi su cui esibirsi, uno in mezzo al pubblico col pianoforte, un corpo di ballo e anche due ospiti: il figlio LDA che lo ha accompagnato in "Primo appuntamento 2024" e nella sua "Rosso lampone" mentre a sorpresa è arrivato anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

D'Alessio, però, aveva messo in chiaro anche la questione ospiti: "Per quanto riguarda gli ospiti, tutti sanno che le prime due serate ci sono perché è registrato, ma voi al concerto venite per me o per gli ospiti?" ha chiesto, ottenendo in cambio il boato del pubblico. A proposito di Sangiorgi, che si è esibito in duetto con D'Alessio in Meraviglioso con una coda di improvvisazione jazz e con un accenno di Napule è di Pino Daniele, amato da entrambi gli artisti, il cantante napoletano ha raccontato di averlo invitato last minute: D'Alessio, infatti, aveva visto una storia su Instagram di Sangiorgi che diceva che stava per arrivare a Napoli (i Negramaro saranno protagonisti, sabato 15 giugno allo stadio Maradona) e così gli ha mandato un messaggio per raggiungerlo in piazza.