Gianni Morandi fa gli auguri al figlio Tredici Pietro per i suoi 27 anni con la foto da bambino Gianni Morandi, con un post su Instagram, celebra il 27esimo compleanno di suo figlio Pietro Morandi, aka Tredici Pietro, con una foto d'epoca.

A cura di Vincenzo Nasto

Gianni Morandi e suo figlio Pietro, via IG

Il 9 agosto, in casa Morandi, si festeggia il compleanno di uno dei figli più celebri dell'autore emiliano: Pietro Morandi, aka Tredici Pietro. Lo si può notare anche dal profilo Instagram del padre, che nelle scorse ore ha pubblicato due foto dell'artista: la prima, più recente, per l'uscita di un singolo. La seconda invece, riprende il passato e vede un giovane Gianni Morandi stringere tra le braccia Pietro, poco più che neonato, mentre lo mantiene sulle sue gambe. Tredici Pietro compie oggi 27 anni e per celebrare ironicamente l'occasione, Gianni Morandi ha scritto sul suo profilo Instagram: "Il 13 nel 27 ci sta due volte col resto di 1. 9 agosto, auguri Pietro". Non è la prima volta che Morandi utilizza una foto del passato per celebrare il compleanno di suo figlio, come il 9 agosto 2020, quando aveva pubblicato una foto d'epoca in spiaggia, scrivendo: "Oggi è il compleanno di mio figlio Pietro. In un attimo è diventato un uomo, compie 23 anni ma questa foto mi sembra scattata l’altro ieri… Auguri Pietro, avanti così, conquista la tua vita!".

Pietro Morandi, aka Tredici Pietro, compie oggi 27 anni ed è il quarto figlio del cantante originario di Monghidoro, nato dal matrimonio con Anna Dan. Lo scorso mese, intervistato da Fanpage.it, il rapper aveva analizzato com'era cambiato il rapporto con un cognome così pesante: "È successo che mi sono reso conto che fuggire da ciò che sei è impossibile. Non per farne un vanto, anzi, io ho sempre cercato di fare le cose per conto mio perché non volevo dipendere da quella cosa del figlio di, quindi non ho mai detto ai miei che facevo musica, ho sempre cercato di fare per conto mio. Ho 25-26 anni, è finita quell'epoca, adesso si accetta e basta". Nei mesi precedenti, Tredici Pietro aveva inserito nella comunicazione del suo nuovo singolo, Big Panorama, proprio suo padre Morandi, coinvolgendolo sia nel video ufficiale, ma anche riprendendolo in un verso della canzone: "Da quando avevo due peli e sono il figlio di Gianni, non so perché ci ho sofferto volevo solo che tu mi amassi per chi sono dentro. E per ‘sta roba ho fatto tutte le cose al contrario".

Tredici Pietro ha pubblicato lo scorso 17 maggio Big Panorama, il ritorno sulle scene a quasi due anni di distanza da Lovesick, il joint album in collaborazione con Lil Busso. All'interno del brano una sequenza di citazioni di singoli che hanno raccolti i più grandi ascolti nella sua discografia, da Tredici a Pizza e Fichi, passando per Piccolo Pietro, Biassanot e Non sei con noi, bro. Solo qualche mese più tardi, il 1° luglio, è uscita High, prodotta da Drast, uno dei componenti del duo Psicologi. La canzone ha quasi raggiunto mezzo milione di stream su Spotify. Big Panorama e High potrebbero anticipare l'arrivo in autunno di un nuovo progetto del rapper bolognese, a due anni da Solito Posto e Soliti Guai.