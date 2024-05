video suggerito

Ghali a Radio Italia Live, il minuto di silenzio in Piazza Duomo per le vittime in Palestina Il cantante ha chiuso la sua esibizione in piazza del Duomo chiedendo un minuto di silenzio in memoria delle vittime della guerra in Palestina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’esibizione di Ghali sul palco di Radio Italia Live – Il Concerto si è chiusa con un momento dedicato alla situazione a Gaza. Dopo aver cantato il suo nuovo singolo “Paprika” e prima del brano sanremese “Casa mia”, l’artista ha invitato tutto il pubblico a fare un minuto di raccoglimento per le vittime della guerra in Palestina. Per 60 secondi, è calato il silenzio su tutta Piazza Duomo.

Ghali e le prese di posizione a Sanremo

Una scelta che rispecchia a pieno la linea sul tema che Ghali ha intrapreso negli ultimi mesi e che ha trovato dentro e fuori il palco di Sanremo espressione. Ricorderete infatti che era stato proprio lui a pronunciare la frase "stop al genocidio" sul palco del festival ed anche a ritrovarsi al centro delle polemiche nella giornata successiva alla chiusura di Sanremo, rispondendo nel merito delle sue posizioni politiche in occasione dell'ospitata a Domenica In. Il momento a Radio Italia Live è stato molto toccante e ha visto il pubblico partecipare alla richiesta dell'artista.

La serata di Radio Italia Live

È tornato anche quest'anno il Concerto di Radio Italia Live da Piazza Duomo a Milano, un appuntamento ormai fisso – che replica anche a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il prossimo 27 giugno. In occasione dell'appuntamento milanese del 15 maggio, che si è tenuto nonostante l'allerta meteo e i problemi con le piogge abbondanti provocati nelle ore precedenti, sono saliti sul palco alcuni dei più noti protagonisti del panorama musicale italiano, in avvicinamento al periodo estivo, quindi con molti cantanti che si sono esibiti con le loro nuove canzoni. Per molti di questi, tra cui lo stesso Ghali, quelle che seguono i successi del Festival di Sanremo, per altri, invece, le canzoni su cui puntano per la stagione più calda: sono saliti sul palco, tra gli altri Ultimo, Geolier, Alessandra Amoroso, ma anche Emma e Mahmood.