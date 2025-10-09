Gene Simmons, star dei The Kiss, portato d’urgenza in ospedale dopo un incidente d’auto

Gene Simmons, star dei The Kiss, è stato portato in ospedale a seguito di un incidente d’auto sulla Pacific Coast. Il cantante sarebbe svenuto alla guida dell’auto, come ha dichiarato lui stesso alla polizia, sopraggiunta dopo lo scontro.

La star dell'iconico gruppo rock dei The Kiss, Gene Simmons, sarebbe stato portato d'urgenza in ospedale a Malibu a seguito di un incidente stradale. La testata californiana NBC4 Los Angeles riporta che il cantante 76enne sarebbe svenuto o di aver perso i sensi mentre si trovava alla guida della sua auto, come da lui stesso dichiarato alla polizia, schiantandosi poi in un'auto parcheggiata, mentre si trovava sulla Pacific Coast Highway. La moglie del rocker, Shannon, ha raccontato che al momento si starebbe riprendendo a casa.

Si è trattato, quindi, di un incidente che sarebbe potuto rivelarsi molto più grave, ma per fortuna come raccontato anche dagli inquirenti, non ha coinvolto altre persone e lo stesso Simmons, è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il tutto sarebbe avvenuto nel tratto 25000 della Pacific Coast Highway, che costeggia l'oceano, prima delle 13:00, quando il cantante ha perso il controllo del veicolo per poi schiantarsi contro un auto che era parcheggiata lungo la strada. Simmons è stato portato in ospedale dai vigili del fuoco della contea di Los Angeles, che sono intervenuti poco dopo lo schianto, come ha raccontato il portavoce del rocker alla testata. Anche a People, infatti, è stato confermato che in quella zona si è verificato un incidente, sebbene non sia stato reso noto chi fosse alla guida, ma a tutti gli indizi portano proprio alla star dei The Kiss.

Lo scontro, inoltre, è avvenuto poco prima della reunion dei The Kiss, che avevano organizzato un concerto per esibirsi nuovamente insieme, dopo il ritiro dalle scene nel 2023, a seguito dell'ultimo tournée. La band rock si esibirà a Las Vegas a novembre, dal 14 al 16, per l'evento Kiss Army Storms Vegas, festeggiando così il 50esimo anniversario dalla nascita del gruppo. L'evento prevede anche degli incontri in cui sarà possibile fare domande ai membri della band, un panel con Doc McGhee e un'esibizione dell'ex membro del gruppo Bruce Kulick. Non mancheranno, poi, ospiti e tribute band, oltre ad attività che coinvolgeranno i fan.