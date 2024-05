video suggerito

Francoforte 2024, ecco gli scrittori che fanno parte della delegazione da cui è stato escluso Saviano Ecco la lista degli scrittori e delle scrittrici che fanno parte dell’elenco della delegazione italiana che prenderò parte alla Buchmesse di Francoforte dove l’Italia è ospite d’onore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Mauro Mazza e Roberto Saviano

L'esclusione di Roberto Saviano dalla lista degli scrittori e delle scrittrici italiane che fanno parte della delegazione italiana che parteciperà alla prossima Buchmesse di Francoforte 2024, la più importante fiera di libri al mondo, ha creato non poche polemiche. Lo stesso scrittore campano, infatti, ha denunciato questo veto da parte del commissario scelto dal Governo, Mauro Mazza, che ha giustificato la mancanza dello scrittore di Gomorra dovuto alla volontà di dare "voce a chi finora non l'ha avuta, ad altri" come ha spiegato il commissario nella conferenza stampa, incalzato dalla domanda di un giornalista che chiedeva se l'esclusione di Saviano fosse dovuta alle sue posizioni sul Governo.

Ma quali sono gli scrittori inclusi in questa di lista di quasi 100 nomi? A scorrere la lista pubblicata dall'AIE, Associazione Editori Italiani, che ha curato il programma e gli incontri, in effetti sono tanti gli scrittori e le scrittrici che hanno un nome molto conosciuto e libri da decine e centinaia di migliaia di copie vendute. Nella sua denuncia su Instagram, infatti, Saviano parla della presenza di "intellettuali che sono tutti i giorni in televisione, sui giornali, ovunque". La lista vede, infatti, oltre a scrittori puri, anche giornalisti che spesso sono ospiti televisivi e hanno larghi spazi sui giornali, oltre a scrittori da milioni di copie.

È ovvio che autori come Maurizio de Giovanni, Alessandro Barbero, Annalena Benini, Valeria Parrella, Paolo Cognetti, Mario Desiati, Dacia Maraini, Chiara Valerio facciano parte di questa lista, a cui appartengono anche scrittori e giornalisti come Pietrangelo Buttafuoco, Aldo Cazzullo o Marcello Veneziani. Insomma, non proprio nomi sconosciuti a cui si aggiungono tantissimi altri autori che in questi anni hanno tenuto in piedi, con el loro opere, la Letteratura italiana e non a caso l'Italia, quest'anno, sarà Ospite d’Onore dal 16 al 20 ottobre alla 76ª edizione della Buchmesse di Francoforte. Ecco l'elenco non definitivo degli scrittori e delle scrittrici, in cui è ancora presente Sandro Veronesi che ha annunciato di rinunciare all'invito per solidarietà allo scrittore campano.

Beatrice Alemagna Viola Ardone Stefania Auci Silvia Avallone Pierdomenico Baccalario Andrea Bajani Marco Balzano Alessandro Barbero Guido Barbujani Alessandro Baricco Annalena Benini Franco Buffoni Pietrangelo Buttafuoco Cristina Caboni Davide Calì Giulia Caminito Alessandro Campi Olga Campofreda Chiara Carminati Gianrico Carofiglio Aldo Cazzullo Rita Charbonnier Emanuele Coccia Paolo Cognetti Giuseppe Conte Mauro Covacich Giuseppe Culicchia Elisabetta Dami Alessandro D'Avenia Maurizio de Giovanni Erri De Luca Luigi De Pascalis Mario Desiati Donatella Di Pietrantonio Erin Doom Claudia Durastanti Luca Enoch Luigi Maria Epicoco Maddalena Fingerle Antonio Franchini Vins Gallico Anna Giurickovic Dato Elisabetta Gnone Gian Marco Griffi Giordano Bruno Guerri Helena Janeczek Felicia Kingsley Nicola Lagioia Vivian Lamarque Ginevra Lamberti Vincenzo Latronico Claudio Magris Gennaro Malgieri Milo Manara Antonio Manzini Dacia Maraini Beatrice Masini Lorenzo Mattotti Melania G. Mazzucco Luciano Mecacci Francesca Melandri Daniele Mencarelli Marco Missiroli Davide Morosinotto Sacha Naspini Alessandra Necci Paolo Nori Marta Palazzesi Valeria Parrella Francesco Piccolo Rosella Postorino Teresa Radice Patrizia Rinaldi Andrea Romano Davide Rondoni Carlo Rovelli Paolo Rumiz Massimo Sandal Alessandro Sanna Igiaba Scego Kira Shell Gianluigi Simonetti Fabio Stassi Susanna Tamaro Guido Tonelli Pera Toons Emanuele Trevi Stefano Turconi Igor Tuveri Alice Urciuolo Marina Valensise Chiara Valerio Carlo Vecce Marcello Veneziani Sandro Veronesi Olimpia Zagnoli Stefano Zecchi