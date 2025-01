Francesco Sarcina contro Tony Effe: “Insulta le donne, ma vaffa***”

Anche Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, si è espresso sul caso Tony Effe. E lo ha fatto in termini non proprio lusinghieri. L'artista ha detto la sua sul rapper nel corso del concerto di fine anno che si è tenuto a Iglesias. Prima ha ironizzato sul nome d'arte di Nicolò Rapisarda, poi ha attaccato i suoi testi perché contro le donne.

Francesco Sarcina e Le Vibrazioni hanno tenuto un concerto a Iglesias per salutare l'arrivo del nuovo anno. Nel corso dell'evento, Sarcina ha ironizzato su Tony Effe: "Tony Effe dell'Effelunga, che musicista Tony Effe" ed è scoppiato a ridere. Poi, ha aggiunto: "Ma vaff*** anche lui va". E ha continuato nel suo sfogo puntando il dito contro i testi del cantante:

Tony Effe si è esibito al Palaeur a Roma dopo essere stato escluso dal concerto al Circo Massimo. Dopo l'evento, il cantante ha pubblicato una storia su Instagram, nel quale ha espresso la sua convinzione di essere stato accusato di comportamenti che non gli appartengono:

Grazie Roma. Quest’anno è stato molto impegnativo ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma. Sono stato al centro di polemiche pesanti, accusato di cose che non mi appartengono, ma voi nonostante tutto ci siete sempre. Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro Paese ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più. Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica.