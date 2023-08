Ferragosto, musei e siti archeologici italiani aperti durante il ponte del 14 e 15 agosto Il Ministero della Cultura ha annunciato che i Musei e i e siti archeologici saranno aperti durante il ponte di Ferragosto.

A cura di Redazione Cultura

Scavi di Pompei (Giorgio Cosulich/Getty Images)

Il Ministero della Cultura ha annunciato che anche quest'anno i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno aperti a Ferragosto, confermando quanto successo anche nel 2022. Lo ha deciso il Ministro Gennaro Sangiuliano, annunciando che castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti per il ponte di quest'anno, quindi sia il 14 che il 15 agosto, con alcuni siti che posticiperanno il giorno di chiusura settimanale se previsto di lunedì o martedì. Nella nota del Ministero si sottolinea anche come le aperture rispetteranno le modalità di fruizione e gli orari soliti delle varie strutture e soprattutto non sono aperture speciali gratuite

"È un’occasione straordinaria per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale nazionale anche nei luoghi di vacanza e nelle città d’arte", ha dichiarato il Ministro Gennaro Sangiuliano. La nota del MiC dice "durante il ponte di Ferragosto, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti il 14 e il 15 agosto 2023. Per l’occasione, alcuni istituti posticiperanno ad altro giorno della settimana la chiusura prevista il lunedì o il martedì. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Si sottolinea che quelle del 14 e 15 agosto non sono aperture gratuite".

Nella nota, oltre a fornire il sito su cui saranno elencate tutte le strutture disponibili, si consiglia anche di controllare, comunque, i siti ufficiali dei vari siti: "L’elenco, in continuo aggiornamento, è disponibile qui. Si consiglia comunque di consultare anche i siti ufficiali di ciascun museo". L'iniziativa arriva pochi giorni dopo che il Ministeri aveva "prorogato fino al 15 dicembre 2023 la misura inizialmente contenuta nel decreto-legge ‘Alluvione’ dello scorso primo giugno che prevede l’aumento di 1 euro dei biglietti d’ingresso ai musei per finanziare le attività di restauro delle strutture danneggiate dal maltempo in Emilia Romagna".