Fan degli Oasis hanno seppellito droga a Heaton Park, dieci mesi prima del concerto Il Daily Mail fa sapere che alcuni fan degli Oasis avrebbero seppellito un quantitativo non precisato di droga a Heaton Park, dove tra dieci mesi si terrà il concerto della band.

C'è grande attesa per i concerti degli Oasis che si terranno nel Regno Unito e negli Stati Uniti, in Messico e Canada. Così tanta è l'attesa che alcuni fan avrebbero seppellito diversi quantitativi di droga a Heaton Park, Manchester, dieci mesi prima del concerto di Liam e Noel Gallagher. L'obiettivo, ovviamente, è ritrovarsela lì quando saranno al concerto dei loro beniamini. Il Daily Mail ha rivelato questa storia attraverso le testimonianze di alcuni consulenti per prevenire le dipendenze, che avrebbero ricevuto questa confidenza dai loro assistiti (violando quindi il segreto professionale).

La testimonianza del centro di rehab

Il centro di riabilitazione per dipendenze da droghe e alcol Providence Project ha dichiarato al Daily Mail: "Abbiamo parlato con membri della comunità delle dipendenze che ci hanno detto di aver già nascosto droghe nel parco. Avvertiamo gli organizzatori di essere vigili". Il tour degli Oasis, per cui i biglietti sono andati tutti sold out in meno di due ore, si terrà nel 2025 con date a Cardiff, Wembley, Edimburgo e Manchester. Annunciate anche date nel resto del mondo: Stati Uniti, Canada, Messico. Ad ogni modo, i fan che avrebbero seppellito droga a Heaton Park farebbero bene a fare attenzione. La sicurezza ai concerti degli Oasis sarà rigidissima, attraverso l'uso di cani antidroga e controlli stringenti a tutte le persone che parteciperanno al concerto.

Le accuse di dynamic pricing

Ticketmaster, intanto, ha dichiarato che i prezzi sono stati alzati dalla forte domanda e che la politica di dynamic pricing è stata concordata con la gestione della band. Gli Oasis, tuttavia, hanno affermato di non essere a conoscenza dell’implementazione del dynamic pricing quando i biglietti sono stati messi in vendita inizialmente. A tal proposito, per i biglietti in vendita negli Stati Uniti, in Canada e Messico è stata pubblicata una rassicurazione dalla band: gli Oasis hanno promesso ai fan delle Americhe che non ci sarà lo stesso caos con il dynamic pricing, come è avvenuto per i biglietti del Regno Unito.