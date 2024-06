video suggerito

Elisa annuncia il ritorno in concerto: la cantautrice sarà allo stadio San Siro nel 2025 Elisa ha annunciato il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano nel 2025.

A cura di Redazione Music

Quello odierno è un mondo in cui lo stadio è diventato l'unità di confronto per chi voglia esibirsi live. Negli ultimi anni lo stadio è diventato quello che una volta era il palazzetto, ovvero la media del live, mentre gli stadi erano ad appannaggio di concerti veramente esclusivi, mentre oggi sono come un club qualsiasi. E allora è giusto che nel 2025 possiamo vedere anche un'artista come Elisa potersi esibire e confrontarsi con questo nuovo standard, dopo averne calcato il palco come ospite dei Coldplay. E proprio al San Siro di Milano, la cantautrice di Monfalcone ha annunciato il suo ritorno live.

Elisa in concerto a Milano

Il 18 giugno 2025, quindi, Elisa si esibirà nella struttura milanese, come annunciato con poche parole: ""STADIO SAN SIRO. 18 GIUGNO 2025, tra 1 anno esatto" regalandosi una delle esperienze più importanti della sua carriera, come sottolinea anche la nota stampa di lancio del concerto. La cantautrice è reduce da “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios”, l'album uscito lo scorso dicembre e nato dal progetto live di “An Intimate Night”, e registrato, ovviamente, in presa diretta dagli Abbey Road Studios di Londra – uno dei luoghi simbolici della musica mondiale -, proprio come se fosse un concerto dal vivo.

Quando e come acquistare i biglietti per Elisa al San Siro

Le prevendite per l’evento live si apriranno su ticketone.it giovedì 20 giugno, alle 14.00 per tutti (mentre domani, 19 giugno, alle 14.00, parte il presale per il fanclub). L'ultima volta che i fan hanno potuto vederla dal vivo è stata proprio con due concerti legati a quell'album, ma declinati per il Natale, ovvero "An Intimate Christmas”, le due date evento che si sono tenute lo scorso 15 e 16 dicembre 2023 al Forum di Assago. Elisa è una delle voci simbolo della musica italiana di questi ultimi anni, in grado di affermarsi con l'inglese (caso più unico che raro) e vincitrice nel 2001 del Festival di Sanremo con "Luce (Tramonti a Nord Est)" a cui si aggiungono Targhe Tenco, Festivalbar, Nastri d'argento e David di Donatello, tra gli altri premi.

L'ultimo album di inediti della cantautrice è stato “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, pubblicato a febbraio 2022, che esordì in testa alla classifica FIMI degli album ed è stato certificato doppio disco di platino. La voce di Elisa ha conquistato anche registi come Quentin Tarantino e Tim Burton che l’hanno voluta nella colonna sonora dei loro film (“Django Unchained” e “Dumbo” targato Disney).