Ecco gli 80 libri candidati al Premio Strega 2023 Sono stati resi noti gli 80 libri candidati al Premio Strega, la dozzina sarà annunciata il prossimo 30 marzo: tra i favoriti Feltrinelli e Mondadori.

Un particolare del manifesto del Premio Strega disegnato da Elisa Seitzinger

Sono ottanta i libri – scelti tra quelli pubblicati tra il 1° marzo 2022 e il 28 febbraio 2023 – candidati al Premio Strega 2023 dai cosiddetti Amici della domenica. Un numero enorme, il maggiore di sempre, un record storico, per cercare di definire quelli che sono i confini della narrativa italiana contemporanea. Una panoramica molto ampia di cosa è successo nell'Italia letteraria in quest'ultimo anno, sebbene, come noto, il Premio Strega è anche una lunga storia di prove di forza tra le case editrici e quest'anno pare che il gioco sia soprattutto tra Feltrinelli e Mondadori (con marchio originale).

Dopo la vittoria nel 2022 di Mario Desiaticon "Spatriati", questa'anno la favoritissima è Rosella Postorino con "Mi limitavo ad amare te" proposto da Nicola Lagioia (negli ultimi 20 anni hanno vinto solo due donne: Melania Mazzucco nel 2003 e Helena Janeczek nel 2018), su cui punta tutte le carte l'editore, mentre in casa Mondadori (che non vince col suo marchio dal 2012) non si è ancora trovata una strada univoca e così sono sei i titoli che si contendono la dozzina (e tra questi non c'è uno dei favoriti, ovvero "Fame d'aria" di Daniele Mencarelli).

Quando sarà selezionata la dozzina finalista al Premio Strega 2023

Il prossimo passo è quello della selezione dei 12 titoli che si disputeranno l’edizione 2023 e che saranno scelti dal Comitato direttivo del premio – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine. L'annuncio della dozzina sarà dato il prossimo 30 marzo in una conferenza stampa che si terrà presso la Camera di Commercio di Roma nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, mentre la cinquina sarà annunciata il 7 giugno a Benevento, al Teatro Romano, alla presenza dei dodici candidati e del pubblico, mentre l’elezione del vincitore si svolgerà il 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

I titoli degli 80 libri candidati al Premio Strega 2023

