È morto Renzo Di Francesco, era il manager di Patty Pravo e Mia Martini Il mondo della musica dice addio a Renzo Di Francesco, classe 1941, una figura di rilievo della scena artistica locale. Gestì Mia Martini e Patty Pravo, ideò e organizzò per anni Marghera in Moda.

Il mondo della musica dice addio a Renzo Di Francesco, classe 1941, una figura di rilievo della scena artistica locale. Renzo Di Francesco iniziò la sua carriera negli anni Sessanta come fonico per Le Orme, per poi trasferirsi a Milano, dove aprì un’agenzia e ha gestito artisti del calibro di Patty Pravo e Mia Martini.

La carriera

Tornato nella sua città natale, lavorò per portare grandi artisti a eventi locali e ideò "Marghera in Moda", un evento che combinava sfilate, musica e spettacolo, trasformando un semplice appuntamento in una kermesse di alto livello. L'evento era nato come un semplice evento ospitato in un cinema, il Paradiso, si è poi sviluppato all’aperto in piazza Mercato, trasformandolo in una vera kermesse con personaggi della televisione, musica, coreografie e sketch comici, grazie anche alla collaborazione con i negozi di abbigliamento del territorio. Visionario e scopritore di talenti, tra questi il duo Carlo & Giorgio, Di Francesco si dedicò anche alla scrittura con il thriller "La baita rossa", dedicato alla madre, da cui nel 2014 fu tratto un film da lui stesso diretto.

I funerali

La sua Marghera lo ha salutato nella giornata di oggi, in un funerale che si è svolto presso la chiesa della Madonna della Salute a Catene. Renzo Di Francesco è stato ricordato per la sua passione e il suo impegno.