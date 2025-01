video suggerito

È morto Peter Yarrow, membro del trio folk Peter, Paul and Mary: aveva 86 anni Peter Yarrow, ex membro del trio folk Peter, Paul and Mary, è morto all'età di 86 anni. Tra i suoi più grandi successi If I Had A Hammer, tradotta in Italia con Datemi Un Martello e interpretata da Rita Pavone.

A cura di Vincenzo Nasto

Peter Yarrow

È morto nella sua casa di Manhattan all'età di 86 anni Peter Yarrow, membro del trio folk Peter, Paul and Mary, resi famosi negli anni '60 dal successo di Blowin' In The Wind o If I Had A Hammer. L'uomo, come riferito dal suo agente Ken Sunshine, soffriva da tempo di un tumore alla vescica. Il successo di Yarrow fu oscurato nel 1970, anno in cui venne anche sciolto il gruppo, da un'accusa di aver avuto rapporti con una minorenne. Una storia in cui lo stesso Yarrow affermò la sua colpevolezza, giustificando l'incontro come consensuale, che gli valse però una condanna a un anno di prigione, commutata poi in tre mesi. Nel frattempo, Yarrow raggiunse un accordo civile con la famiglia della giovane adolescente, mentre 11 anni dopo, nel 1981, proprio l'autore ha ricevuta la grazia da parte dell'allora presidente Jimmy Carter, scomparso lo scorso 29 dicembre.

Il successo, l'esibizione con Martin Luther King Jr e il rapporto con l'Italia

Il trio, formato da Peter Yarrow, Paul Stookey e Mary Travers, arrivò da un'idea del manager di Yarrow, il produttore discografico Albert Grossman, che con i tre interpreti cercò di emulare il successo avuto in quegli anni dai Weavers, formati da Lee Hays, Pete Seeger, Ronnie Gilbert e Fred Hellerman. Il loro primo album omonimo ha venduto oltre 2 milioni di copie, speculando anche sul successo di If I Had A Hammer, seguito poi dal successo anche televisivo del gruppo con il secondo album In The Wind. In quel momento, proprio Yerrow utilizzò la fama del gruppo come una piattaforma per promuovere cause sociali: dai diritti civili alla guerra in Vietman, dalla fine dell'apartheid in Sudafrica all'esibizione con il reverendo Martin Luther King Jr. in diverse occasioni, eseguendo Blowin' in the Wind e If I Had a Hammer alla marcia su Washington del 1963. Il trio vinse nella sua breve storia, solo 8 anni, cinque Grammy Awards. Il successo del trio arrivò anche in Italia, con If I Had A Hammertrasformata in Datemi Un Martello, interpretata da Rita Pavone. In questa versione veniva eliminato qualsiasi riferimento di protesta politica.

Le accuse di molestie su minori che hanno oscurato la carriera di Yarrow

La fine del gruppo, avvenuta nel 1970, coincise con due eventi che allontanarono Stookey e Arrow. Il primo, come riferito anche in un'intervista del 2014 a Yarrow, si era convertito al cristianesimo nel 2018, con un matrimonio che lo allontanò dai suoi interessi lavorativi con il trio. Il secondo, e più importante, le accuse ricevute da Yarrow da parte di una giovane ragazza minorenne. La donna si era recata nella stanza d'albergo dell'uomo a Washington per chiedere un autografo, ma sarebbe stata poi costretta da Yarrow a pratiche sessuali non consenzienti. L'uomo è stato condannato, ma ha scontato solo 3 mesi di prigione, contemporaneamente a un accordo di riservatezza con la vittima per una somma non rivelata. Una pratica simile a ciò che è avvenuto più recentemente, nel 2021, quando una donna lo ha accusato di averla attirata nella sua stanza d'albergo nel 1969: anche in quel caso, la causa è stata risolta privatamente. Nel 1981, Yarrow è stato graziato dal presidente Jimmy Carter, una magra consolazione che avrebbe aiutato i "suoi figli a capire che la società ha perdonato il padre", come recitano le sue motivazioni.