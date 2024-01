E morto Les McCann pioniere del soul jazz, amato da artisti come Notorious B.I.G. e Dr.Dre È mroto a 88 anni Les McCann, pianista e compositore padre del soul jazz e autore di “Compared to What?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Il pianista e compositore jazz Les McCann, padre del soul-jazz e ispiratore per artisti come Dr. Dre, A Tribe Called Quest e altri artisti americani è morto all'età di 88 anni. Il musicista è morto venerdì scorso a Los Angeles, una settimana dopo il ricovero in ospedale a causa di una polmonite, stando a quanto riferisce l'Associated Press che cita come fonte il suo manager e produttore di lunga data, Alan Abrahams. McCann era un nome importante nel mondo del jazz, grazie alla sua capacità di fondere jazz, soul e funcky come si sente bene nella sua canzone più nota, ovvero "Compared to What", una canzone di protesta funky che suonò assieme al sassofonista Eddie Harris che sarebbe diventato il suo partner musicale futuro, quando firmò per la Atlantic, dopo il periodo con la Pacific Jazz Records.

Les McCann, originario del Kentucky, imparò a suonare da autodidatta e cominciò la sua carrierà negli anni '50, vincendo un concorso mentre prestava servizio nella Marina degli Stati Uniti, finendo anche all'Ed Sullivan Show, uno dei late show storici della televisione americana. Autore di oltre 60 album, McCann era una vera e propria leggenda del jazz, dove esordì nel 1960 con l'album "Plays The Truth", ricevendo ma mano le attenzioni di artisti come Quincy Jones e Miles Davis, rifiutando anche di unirsi al quintetto di Cannonball Adderley per concentrarsi sulla sua musica e girando il mondo con i suoi tour. In quegli anni firmò 30 album in 9 anni compreso il suo album classico su Blue Note Records con Lou Rawls “Stormy Monday”. Nel 1968 firmò per la Atlantic, esordendo con l'album "Swiss Movement: Live at Montreux" con cui si legò professionalmente a Eddie Harris e che fu nominato ai Grammy come Best Performance. Quell'album fu un vero e proprio successo, anche grazie a quella che sarebbe diventata la sua canzone più famosa, ovvero "Compared to What?" che al riff jazz unisce la voce di McCann.

La canzone fu registrata dal vivo al Monteaux Jazz Festival del 1968 ed era una condanna alla guerra e all'ingiustizia, con versi come "The President, he's got his war folks don't know just what it's for. Nobody gives us rhyme or reason, Have one doubt, they call it treason" ("Il Presidente ha la sua guerra, la gente non sa a cosa serva. Nessuno ci dà né rima né ragione e anche solo avere un dubbio viene definito tradimento"). Tra i suoi album ci sono "Talk to the People", "Layers" e "Another Beginning", mentre il mese scorso era uscito "Never A Dull Moment"; tra coloro che lo adoravano e usavano campionamenti dai suoi album ci sono Notorious B.I.G., Dr.Dre, Mobb Deep, A Tribe Called Quest e De La Soul, tra gli altri.