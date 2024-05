È morto Charlie Colin, fondatore e bassista della band Train: “Scivolato e caduto sotto la doccia”

video suggerito

È morto Charlie Colin, fondatore e bassista della band rock Train, che lasciò nel 2003. Aveva 58 anni. A farlo sapere la madre al sito americano TMZ, spiegando che il musicista ha perso la vita in un tragico incidente domestico, scivolando e cadendo sotto la doccia mentre si trovava a casa di un amico in Belgio.

La carriera di Charlie Colin con i Train

Dopo aver studiato presso il Berklee College di Boston, la svolta nella carriera di Colin avvenne quando incontrò a San Francisco quelli che sarebbero diventati gli altri membri del gruppo Train: il cantante Pat Monahan, il batterista Rob Hotchkiss, il chitarrista Jimmy Stafford e il batterista Scott Underwood. Insieme formarono la band nel 1993. Tra i loro successi si ricordano Drops of Jupiter nel 2001, che precedette l'omonimo album nello stesso anno, e il debutto con Meet Virginia. Con la prima vinsero due Grammy Awards nel 2002.

L'addio di Colin ai Train nel 2003

Colin lasciò i Train nel 2003 a causa di una dipendenza da sostanze stupefacenti. "È un bassista incredibile, ma soffriva molto, e il modo in cui affrontava la situazione era molto doloroso per tutti gli altri intorno a lui", aveva raccontato all'epoca Pat Monahan. Stando a quanto racconta il Daily Mail, lo stesso cantante convocò una riunione della band per scegliere tra lui e Colin. "Ci sono state molte cose che mi hanno portato ad andarmene, ma la cosa si è davvero intensificata", aveva precisato al Delphine's Circle lo stesso Colin l'anno scorso parlando del suo addio al gruppo, di cui fece parte per 10 anni. Recentemente Colin si era trasferito a Bruxelles dove insegnava musica al conservatorio e stava realizzando musica per un film.