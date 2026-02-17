È morto Billy Steinberg, aveva 75 anni: scrisse Like a Virgin di Madonna, lavorò con Celine Dion e Whitney Houston

È morto a 75 anni Billy Steinberg, uno degli autori americani più importanti di sempre: scrisse, tra le altre, “Like a Virgin” e collaborò con Whitney Houston e Cindy Lauper.

Billy Steinberg – ph Alexandra Wyman:WireImage

Billy Steinberg, uno dei parolieri più prolifici e importanti degli anni 80 e 90 è morto all'età di 75 anni. Il musicista scrisse, tra le altre cose, "Like a Virgin" di Madonna e collaborò con Whitney Houston e Céline Dion, ma anche con Cindy Lauper e Demi Lovato. L'artista, incluso nella Songwriters Hall of Fame è morto a causa di un cancro, stando a quanto dichiarato dalla sua avvocata Laurie Soriano a Variety. Steinberg ha lavorato soprattutto in duo con Tom Kelly, con cui si divideva il lavoro: il primo, infatti, si è occupato di quasi tutti i testi, mentre il secondo si occupava principalmente della musica.

La sua famiglia lo ha descritto come un "paroliere visionario, marito devoto, padre amorevole e uno dei cantautori più influenti della sua epoca". I suoi testi nascevano da riflessioni profondamente personali "trasformandosi in inni in cui milioni di persone si sono ritrovate" continua la famiglia, che descrive la sua vita "una testimonianza del potere duraturo di una canzone ben scritta e dell'idea che l'onestà, messa in musica, può sopravvivere a tutti noi". L'uomo ha conquistato tanti premi, compreso un Grammy Award per il suo lavoro sull'album "Falling Into You" di Celine Dion del 1996.

Tra le canzoni che hanno caratterizzato la sua lunga carriera, cristallizzandolo nel pantheon degli autori più importanti al mondo, ci sono "Like a Virgin" di Madonna, "True Colors" di Cyndi Lauper, "Eternal Flame" delle Bangles, "Give Your Heart a Break" di Demi Lovato, "So Emotional" di Whitney Houston, "I Touch Myself" dei Divinyls, "I'll Stand by You" dei Pretenders, "How Do I Make You" di Linda Ronstadt e "I Drove All Night" di Roy Orbison e Cyndi Lauper. La canzone di Madonna gli diede la spinta definitiva, portandoli la prima posizione della Billboard Hot 100 e dando il titolo al secondo album di Madonna.