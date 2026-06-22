Morto Clive Davis, re Mida della musica che scoprì Whitney Houston Aretha Franklin

Se ne va all’età di 94 anni una leggenda del mondo discografico, che in carriera ha scoperto alcuni dei più grandi talenti di sempre.

È morto Clive Davis, leggendario magnate della musica che ha lanciato le carriere di nomi indimenticabili della musica come Whitney Houston, Aretha Franklin, Kelly Clarkson. Ne danno notizia diversi giornali americani, in primis il New York Times. Davis aveva 94 anni, ma stando a quanto riportato da TMZ la causa del decesso non è chiara. Solo poche settimane fa era stato ricoverato in ospedale a New York per un'infezione alle alte vie respiratorie, per poi essere dimesso il 4 giugno e tornare a casa con un suo portavoce che aveva dichiarato a TMZ che era di buon umore e in via di guarigione.

Una carriera, quella di Clive Davis, che gli ha permesso di muovere le pedine dell'universo musicale internazionale, plasmando il mondo discografico e conquistandosi la reputazione di re Mida che ha avuto grande fiuto per il talento. Oltre ad aver scoperto Whitney, ha fondato la Bad Boy Records insieme a Sean Combs. Ha messo sotto contratto, sviluppato o sostenuto molti dei più grandi nomi della musica, tra cui Alicia Keys, Janis Joplin, Barry Manilow, Bruce Springsteen e molti altri. Il suo impatto sul settore è difficile da stimare, vista la sua capacità di stimolare generazioni di artisti che devono parte del loro successo alla sua guida e alla sua capacità di scovare una stella prima che il resto del mondo se ne accorgesse.

Una serie di successi che gli hanno consentito di essere inserito nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2000 e diventare famoso quasi quanto i talenti che ha contribuito a spingere. Per comprendere il peso di Clive Davis, basti pensare che il teatro da 200 posti all'interno del Grammy Museum porta il suo nome.

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Nel 2021 Davis si era trovato ad affrontare la paralisi di Bell nel 2021, un'infiammazione acuta del VII nervo cranico che causa una paralisi temporanea dei muscoli di metà volto. Nonostante i problemi generati, è rimasto attivo nel mondo della musica ben oltre i suoi 90 anni.