Duna Sanchez risponde alle accuse di plagio di Madame: "Mai ascoltata la musica italiana" Duna Sanchez, la cantautrice spagnola accusata di plagio da Madame per il brano Capricho, fin troppo simile a Il bene nel male, ha risposto alla cantante a Le Iene: "Non ho mai ascoltato in vita mia Madame". Ma qualcosa non torna, dal produttore Samuele alla presenza di Fatt Mc nell'etichetta.

A cura di Vincenzo Nasto

Madame e Duna Sanchez

Solo alcuni giorni fa, Madame aveva pubblicato sul suo profilo Instagram, nelle storie, l'accusa a Duna Sanchez, una cantante spagnola, che avrebbe plagiato la sua Il Bene nel male in un brano pubblicato nelle scorse settimane dal titolo Capricho. La cantante di L'Amore aveva scritto nella didascalia: "Questo è un plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me l’hanno fatto notare non c’è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio". Nelle scorse ore è arrivata anche la risposta della cantante spagnola, di cui il vero nome è Eva Sanchez, raggiunta a Barcellona da Stefano Corti de Le Iene.

Nel servizio andato in onda nelle scorse ore, Corti ha raggiunto Sanchez nel suo studio a Barcellona, dove le ha chiesto informazioni sul suo brano. La cantante ha negato i tentativi di plagio, raccontando di quanto il brano fosse stato scritto e cantato senza alcun supporto autoriale, ma soprattutto che la base appartenesse al suo producer: "Capricho nasce chiudendomi in studio con tanta voglia di lavorare. E cantando e scrivendo quello che ho scritto. Così è nata Capricho. Chi l’ha scritta? Io. La musica invece è del mio produttore". Dopo averle fatto ascoltare il brano di Madame, Duna Sanchez confessa quanto i due brani siano simili, ma che non c'è stata alcuna forma di influenza, perché "non ho mai ascoltato in vita mia un artista italiano".

Anche sull'utilizzo della parola "tanto", uno degli aspetti che maggiormente accomuna i due brani, Duna Sanchez ha spiegato che "Tanto non è una parola di Madame, ci sono tante coincidenze nel mondo. Io non sto copiando assolutamente nessuno. Non ho mai ascoltato in vita mia Madame. Sono un’artista spagnola, non voglio disprezzarla, è molto brava, l’ho scoperta e glielo riconosco. Però non è il mio stile". Tra le persone intervistate, c'è anche uno dei producer nello studio di Duna Sanchez, dalle origini italiane. Il suo nome è Samuele e dopo l'ascolto, si giustifica affermando: "Vero, le due canzoni sono molto simili, ma non conoscevo Madame, non sono un habitueé di Sanremo". L'ultimo messaggio di Sanchez a Madame è una mano tesa all'incontro: "Mi dispiace averti conosciuta in questo modo e hai tutto il mio rispetto. Pace. Siamo artiste, voglio stare tranquilla".

Tra gli artisti che figurano nell'etichetta indipendente Loco Records BCN, c'è anche una vecchia conoscenza del rap italiano, trasferitosi nella metropoli spagnola negli scorsi anni. Si tratta di Fatt Mc, rapper e freestyler che ha conquistato nel 2012 il titolo del contest Tecniche Perfette. Ma non solo, perché l'anno successivo partecipa anche a MTV Spit, in una sfida contro Debbit, presentata dal conduttore Marracash. Negli anni, Fatt Mc è noto solo per alcuni dissing con protagonisti della scena, da Jamil a Vacca.