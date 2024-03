Il bene nel male di Madame plagiata da Duna Sanchez: “Non c’è nessuna autorizzazione” Madame denuncia la rapper Duna Sanchez di plagio: il brano CAPRICHO è identico a Il bene nel male. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La canzone si chiama Capricho ed è di Duna Sanchez. Se l'ascoltate, però, pare evidente che sia la cover spagnola del brano di Madame Il bene nel male. Il punto, però, è che non c'è nessuna autorizzazione come fa notare la stessa artista su Instagram che replica a una serie di segnalazione da parte di amici e follower: "Plagio fatto a modino. forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base". La canzone, in effetti, è praticamente identica. Il bene nel male è il brano che Madame ha presentato al Festival di Sanremo 2023, nonché primo singolo estratto dal disco "L'amore".

La denuncia di Madame

Madame ha pubblicato una storia su Instagram condividendo il brano di Duna Sanchez, intitolato CAPRICHO:

Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me l'hanno fatto notare non c'è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio.

Chi è Duna Sanchez, la cantante spagnola che ha plagiato Madame

Duna Sanchez è la cantante spagnola che ha plagiato Madame. Ipertatuata, con una sola canzone all'attivo, appunto CAPRICHO, e un profilo Instagram privato da circa 50mila follower. C'è anche un video da 10mila visualizzazioni. Strano che sia possibile che l'artista e il suo entourage abbiano fatto qualcosa del genere, senza rendersi conto di quello che stavano rischiando. Nel mondo della musica, un sample è sempre possibile da utilizzare, ovvero un campionamento di parte del brano, al fine di poter personalizzare un brano. Questo, però, non sembrerebbe il caso dell'uso di un semplice sample: abbiamo la stessa melodia, lo stesso groove, lo stesso testo. È un palgio a tutti gli effetti avvenuto, come dice Madame, senza alcun tipo di autorizzazione.