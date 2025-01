video suggerito

Donatella Rettore: "Le colleghe litigavano con me per farsi pubblicità. Marcella Bella mi fece arrabbiare" Donatella Rettore si racconta in un'intervista. Dopo 14 anni, è in uscita un nuovo album della cantante.

Dopo 14 anni dall'ultimo album, è in uscita Antidiva putiferio di Donatella Rettore. Intervistata dal Corriere della Sera, parla del suo nuovo progetto musicale che vede coinvolti tanti artisti giovani nei vari featuring: "Lavorare con loro è uno stimolo e ho visto che lo è anche per loro". Tra questi, anche molte ragazze: "C'è tantissima complicità, molto più che con le mie coetanee".

Donatella Rettore: "Ho più complicità con i giovani che con i miei coetanei"

Nel nuovo album di Donatella Rettore, composto da 12 tracce, anche Antidiva, brano che racconta di chi si atteggia a fenomeno sui social: "Io li uso pochissimo, si perde un sacco di tempo. Sono una che compra ancora i giornali e i libri, mi piace la carta e spero che venga seriamente riciclata. Non mi sono neanche mai fatta una foto con dei colleghi". Nell'album sono presenti diversi feat, tra questi BigMama, Ditonellapiaga, Beatrice Quinta. Donatella Rettore confessa di apprezzare le collaborazioni con artisti giovani e in Antidiva putiferio molti di questi sono ragazze:

C'è tantissima complicità, molto più che con le mie coetanee. Forse sono nata troppo presto. Delle volte sono loro a proteggermi, Beatrice mi ha anche presa in braccio: ‘ma non pesi niente!' mi ha detto.

"Litigavano con me per farsi pubblicità"

Se con le colleghe più giovani c'è grande sintonia, lo stesso non sembra valere per quelle più veterane: "Non ho mai litigato furiosamente, ma sono sempre state loro a continuare. Forse faceva anche comodo, litigare con me per farsi pubblicità". Non nasconde di aver sofferto: "Tante cose erano basate sulla menzogna più totale. Mi chiedevo ‘che cacchio vogliono queste?' Per dire, Marcella Bella che mi interrompe mentre sto facendo un'intervista con Mollica, non è stata professionale. Lì mi sono stizzita". Con Marcella Bella, però, i rapporti si sono distesi: "Abbiamo anche fatto un duetto e ora le faccio i miei migliori auguri per Sanremo, è una bravissima cantante".