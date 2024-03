Domenico Starnone e Veronica Raimo inclusi nella lista dell’International Booker Prize I libri di Domenico Starnone e Veronica Raimo sono stati scelti nella lista lunga dell’International Booker Prize, quella da cui usciranno i candidati alla vittoria finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono anche uno scrittore e una scrittrice italiana nella lista di 13 libri che si contenderanno l'ingresso nella shortlist e poi la vittoria dell'International Booker Prize, uno dei premi letterari più prestigiosi al mondo che "presenta ai lettori i migliori romanzi e le migliori raccolte di racconti di tutto il mondo che sono stati tradotti in inglese e pubblicati nel Regno Unito e/o in Irlanda". A votare i 13 libri finiti nella longlist – la semifinale – è stata una giuria formata dalla giornalista Eleanor Wachtel, in qualità di presidente, dalla poetessa Natalie Diaz, dal romanziere Romesh Gunesekera, dall'artista visivo William Kentridge e dallo scrittore, editore e traduttore Aaron Robertson.

Domenico Starnone con Via Gemito

A contendersi la vittoria finale potrebbero essere uno degli scrittori italiani contemporanei più rinomati e letti, ovvero Domenico Starnone, con uno dei suoi libri simbolo, ovvero Via Gemito, intitolato The House on Via Gemito (Europa Editions), tradotto da Oonagh Stransky e descritto così dai giudici: "La casa di via Gemito è un meraviglioso romanzo su Napoli e dintorni durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il prisma di questa esplorazione è il rapporto tra il narratore e suo padre, ferroviere/artista, un uomo impossibile pieno di codardia e vanagloria. Il tentativo di suo figlio di comprendere e perdonare suo padre è avvincente; siamo trattenuti attraverso le minuzie di ogni discussione ed esplosione, ogni speranza e quasi-successo". E in effetti il libro autobiografico di Starnone è un caposaldo della letteratura italiana contemporanea: pubblicato nel 2001 ha vinto il Premio Strega, il Premio Napoli e il Campiello.

Veronica Raimo con Niente di vero

Oltre a Starnone in longlist c'è anche Veronica Raimo con Niente di vero, intitolato in inglese Lost on Me (Virago Press) e tradotto da Leah Janeczko, così descritto dalla giuria: "“Un romanzo divertente, tagliente e meravigliosamente leggibile in cui una voce fresca e giocosa ci porta nel cuore di una famiglia ossessiva e imprevedibile. Questo libro avvincente racconta la storia di una giovane scrittrice che trova il suo posto speciale dove le "parti più fragili, tenere e comiche" di se stessa prendono vita in modo abbagliante in scappatelle selvagge e momenti di riflessione inaspettata". Il libro è stato pubblicato in Italia da Einaudi nel 2022, vincitore del Premio Strega Giovani e in cinquina di quello generale.

Leggi anche Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Pazza di Loredana Bertè

La lista dei 13 libri finalisti

Questa è la lista dei libri candidati (in italiano dove tradotti):

Not a River by Selva Almada, translated by Annie McDermott (Charco) – In Italia tradotto da Rizzoli come Non è un fiume

Simpatía by Rodrigo Blanco Calderón, translated by Noel Hernández González and Daniel Hahn (Seven Stories)

Kairos by Jenny Erpenbeck, translated by Michael Hofmann (Granta)

The Details by Ia Genberg, translated by Kira Josefsson (Wildfire) – In Italia tradotto da Iperborea come I dettagli

White Nights by Urszula Honek, translated by Kate Webster (MTO)

Mater 2-10 by Hwang Sok-yong, translated by Sora Kim-Russell and Youngjae Josephine Bae (Scribe)

A Dictator Calls by Ismail Kadare, translated by John Hodgson (Harvill Secker) – In Italia tradotto come L'occhio del tiranno

The Silver Bone by Andrey Kurkov, translated by Boris Dralyuk (MacLehose) – In Italia tradotto da Marsilio come L'orecchio di Kiev

What I’d Rather Not Think About by Jente Posthuma, translated by Sarah Timmer Harvey (Scribe)

Lost on Me by Veronica Raimo, translated by Leah Janeczko (Virago)

The House on Via Gemito by Domenico Starnone, translated by Oonagh Stransky (Europa)

Crooked Plow by Itamar Vieira Junior, translated by Johnny Lorenz (Verso) – in italiano tradotto da Tuga come Aratro ritorto

Undiscovered by Gabriela Wiener, translated by Julia Sanches (Pushkin) – in italiano tradotto come Sanguemisto da La nuova frontiera