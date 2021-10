Dai The Jackal a Morgan e Camihawke, l’offerta di podcast su Spotify è sempre più ricca I podcast sono sempre più in salute e sono diventati parte integrante dell’intrattenimento di milioni di persone: tra il 13 e il 21 ottobre, su Spotify, usciranno nuovi show come BISCOTTIS, Storie dell’Internet, dei The Jackal, UltràDelicious di Maurizio Tentella, Tutte le volte che con Camihawke e Alice Venturi. e Ikaros, condotto da Morgan.

I podcast sono sempre più in salute e sono diventati parte integrante dell'intrattenimento di milioni di persone: a confermarlo sono le rilevazioni di Spotify, che ha irrobustito l'offerta di podcast presenti sulla sua piattaforma: dal settembre dello scorso allo stesso mese del 2021 ne sono stati aggiunti circa un milione e mezzo, segnando una crescita vertiginosa (pari all'85%) rispetto al 2020. Tra i titoli più interessanti del momento rientrano anche nuovi show come BISCOTTIS, Storie dell’Internet, dei The Jackal, UltràDelicious di Maurizio Tentella, Tutte le volte che con Camihawke e Alice Venturi e Ikaros, condotto da Morgan.

L'amore degli italiani per i podcast

Tra i paesi che hanno prodotto un aumento considerevole nell'offerta di podcast, l'Italia è quella che ha mostrato una crescita più evidente: Spotify ha infatti registrato un’espansione del catalogo in lingua italiana dell’89% soltanto nell'ultimo anno. Inoltre, i podcast sono un intrattenimento "crossgenerazionale", in grado di accontentare fruitori di ogni età: ad esempio, gli over 40 amano trascorrere il tempo ascoltando le lezioni di storia di Alessandro Barbero, mentre tra Millennial e Gen Z esiste una passione condivisa per Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez.

Quando usciranno i nuovi podcast di Spotify?

Di seguito le date di uscita e le trame dei nuovi podcast di The Jackal, Maurizio Tentella, Camihawke e Alice Venturi e Morgan.

Leggi anche L'ossessione per il decoro della nostra politica è una questione di egemonia culturale

13 ottobre 2021 – BISCOTTIS, Storie dell’Internet dei The Jackal

Dopo il successo del loro primo podcast, “Tutto Sanremo ma dura meno”, i The Jackal tornano ai microfoni con un nuovo audio-show – prodotto da Spotify Studios e The Jackal in collaborazione con Show Reel Agency e Ciaopeople Studios – in cui raccontano com’è cambiato il web e come il web ha plasmato le nostre vite.

14 ottobre 2021 – UltràDelicious di Maurizio Tentella

Il podcast di Maurizio Tentella parla delle connessioni tra due delle più grandi passioni degli italiani, il calcio e la cucina, attraverso un viaggio in 16 città italiane che ripercorrerà le storie di squadre epiche, dall’Inter di Ronaldo alla Fiorentina di Batistuta, passando per la Sampdoria di Vialli e Mancini.

18 ottobre 2021 – Tutte le volte che con Camihawke e Alice Venturi

Due amiche, Camilla (Camihawke) e Alice (Alice Venturi), raccontano "tutte le volte che" hanno imparato

qualcosa di nuovo. Dall'università alla decisione di andare a convivere, dal capire che lavoro fare alle figuracce, fino

all'oroscopo.

Ikaros – Le Ali di Cera del Rock – Morgan

Ikaros, il podcast condotto da Morgan, racconta le storie di quei geni della musica la cui esistenza si è consumata troppo presto, da Janis Joplin a Kurt Cobain, da Judy Garland a Jeff Buckley ed anche Amy Winehouse, Billie Holiday, Brian Jones, Elliott Smith. Miti sofferti e indimenticabili, raccontati da un narratore d’eccezione: “Con Ikaros racconto quegli artisti che, bruciandosi, hanno salvato la musica. Per restare eterni”, ha commentato Morgan.