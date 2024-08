video suggerito

Cristiano Malgioglio lancia Martina di Amici 23 a Sanremo: "Le ho scritto una canzone" Cristiano Malgioglio ha annunciato che la sua canzone Fernando sarà tradotta in spagnolo, portoghese e turco e si chiamerà Ronaldo. Il cantante ha anche lanciato Martina di Amici 23 per Sanremo 2025.

A cura di Redazione Music

Cristiano Malgioglio e Martina, ex allieva di Amici 23

Lo scorso maggio Cristiano Malgioglio ha pubblicato il suo ultimo singolo Fernando, che al momento ha oltre 600 mila stream su Spotify, ed era pensato proprio per immergersi nel mondo dei tormentoni estivi. In più, come spiegato dallo stesso cantante, la canzone era un chiaro omaggio a Cristiano Ronaldo, uno dei suoi personaggi più amati, come aveva detto nella nota stampa con cui accompagnava l'uscita: "Il pezzo è molto ironico, penso di dare molta allegria in un momento così particolare che stiamo vivendo. Questo è il brano per fare dimenticare magari le tristezze. Mi piace molto, sta molto dentro di me perché c’è molto ritmo, ironia e naturalmente è un brano che ho voluto cantare per Ronaldo. Spero che lui lo possa sentire e gli possa piacere" aveva spiegato Malgioglio che ha anche colto l'occasione per lanciare una sua canzone, cantata dall'ex allieva di Amici Martina Giovannini al prossimo Festival di Sanremo.

Fernando diventa Ronaldo, cantata in turco e portoghese

In un'intervista all'Adnkronos, il cantante ha annunciato che la canzone sarà tradotta in spagnolo, portoghese e turco e cambierà anche il nome e si chiamerà Ronaldo, così a fare ancora più riferimento al calciatore: "Quando ho presentato ‘Fernando' ad ‘Amici' di Maria De Filippi, il brano ha preso subito il volo, dopo la versione in italiano me ne è stata richiesta una in spagnolo, Portoghese e una in turco". E Malgioglio canterà proprio in turco questa canzone che uscirà il prossimo settembre: "Mi sono fatto aiutare per migliorare la mia pronuncia turca con accanto l'autore turco che ha scritto il testo del mio brano".

L'augurio di arrivare a Ronaldo

Ancora una volta, Malgioglio si augura che le sue parole, cantate questa volta anche in portoghese, potranno arrivare alle orecchie del calciatore ex Juve che oggi gioca in Arabia, nell'Al-Nassr: "‘Ronaldo' uscirà a settembre e spero che piacerà anche al campione portoghese. La versione turca di ‘Fernando' – anticipa sempre all'Adnkronos – è molto bella e particolare, ho dovuto sudare lacrime amare perché cantare in turco è molto difficile".

A Sanremo 2025 con una canzone per Martina di Amici 23

Malgioglio ha anche parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, nel primo anno del nuovo corso di Carlo Conti, come presentatore e direttore artistico, ma per adesso si augura che a partecipare possa essere una sua canzone cantata dall'ex allieva di Amici Martina Giovannini: "Per adesso non ci sto pensando, mettiamola così, mi piacerebbe invece che al festival di Sanremo Carlo prendesse una mia canzone che ho già scritto per Martina, una delle protagoniste del programma di ‘Amici di Maria De Filippi' 2024 e che trovo che abbia una voce bellissima. Questa ragazza ha tutte le qualità per poter fare veramente un bellissimo Sanremo". Il cantante sponsorizza Martina per cui "ho già pronto un brano molto forte che rispecchia le canzoni moderne di oggi, ma non con il solito ritornello".