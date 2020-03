Da "Addio alle Armi" di Ernest Hemingway, letto da Tommaso Ragno, a "Ventimila leghe sotto i mari" di Jules Verne, letto da Piero Baldini, passando per "Il nome della Rosa" di Umberto Eco attraverso la voce di Moni Ovadia e tanti, tanti altri. C'è solo l'imbarazzo della scelta per i romanzi di "Ad alta voce", storico programma radiofonico di lettura ad alta voce, che va in onda dal lunedì al venerdì, in fascia pomeridiana, sulle frequenze di Rai Radio 3 all'interno del pomeriggio di Fahrenheit. Sul sito raiplayradio.it è possibile trovare la pagina, con l'elenco di tutti i romanzi e i relativi link del programma, a cura di Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, uno dei più seguiti e amati dal pubblico di Rai Radio3. Da scaricare e ascoltare.

Non è l'unica iniziativa intrapresa in questi giorni dall'emittente radiofonica di servizio pubblica diretta da Marino Sinibaldi, da quando l'emergenza Coronavirus ha messo l'intero Paese sotto protezione, con l'estensione della zona rossa a tutta Italia. Dalla sezione dedicata ai più piccoli, con i podcast interamente scaricabili, al teatro, per passare alla fruizione delle opere d'arte e dei musei italiani. Questo e molto altro è disponibile per gli appassionati e per chi volesse approfittare di questi giorni di forzata quarantena per scoprire qualche buona lettura o grande classico, tra le altre iniziative disponibili di arte, libri e teatro.

Oltre che via etere, "Ad Alta Voce" è ascoltabile anche in streaming, al pari di altri programmi di RadioRai. Qui l'elenco completo dei romanzi messi a disposizione che è possibile scaricare, di seguito l'elenco.

0-9

16 Ottobre 1943 di Giacomo Debenedetti letto da Moni Ovadia

A

Addio alle armi di Ernest Hemingway letto da Tommaso Ragno

Agostino di Alberto Moravia letto da Alba Rohrwacher

Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol letto da Aldo Busi

All'ombra delle fanciulle in fiore di Marcel Proust letto da Sandro Lombardi

Amatissima di Toni Morrison letto da Maria Paiato

Amici di Romano Bilenchi letto da Sandro Lombardi

Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis letto da Leopoldo Mastelloni

Amuleto di Roberto Bolaño letto da Maria Paiato

Arancia Meccanica di Anthony Burgess legge Marco Cavalcoli

B

Bel Ami di Guy de Maupassant letto da Elsa Agalbato

Bartleby lo scrivano di Herman Melville letto da Elia Schilton

C

Camera con vista di Edward Morgan Foster letto da Tommaso Ragno

Canne al vento di Grazia Deledda letto da Valentina Carnelutti

Caro Michele di Natalia Ginzburg letto da Anna Bonaiuto

Cattivo Natale di Frank L. Baum letto da Sandra Toffolatti

Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez letto da Ermanna Montanari, Piero Baldini, Manuela Mandracchia, Marco Foschi, Chiara Guidi, Peppe Servillo, Valentina Carnelutti, Elio De Capitani

Chissà dov'ero quel 25 aprile di Mario Rigoni Stern letto da Valerio Binasco

Cime Tempestose di Emily Bronte letto da Anna Maria Guarnieri

Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini letto da Tommaso Ragno

Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi letto da Elio De Capitani

Cuore di tenebra di Joseph Conrad letto da Lino Guanciale

D

Da Quarto al Volturno di Giuseppe Cesare Abba letto da Tommaso Ragno

Decamerone di Giovanni Boccaccio letto dalle più grandi voci del teatro italiano

Diario 1941-1943 di Etty Hillesum letto da Sandra Toffolatti

Diario di Anna Frank legge Daria Deflorian

Diario di un pazzo Letto Valerio Aprea

Dieci indiani e Campo indiano Ennio Fantastichini legge il romanzo di Ernest Hemingway

Diceria dell'untore di Gesualdo Bufalino letto da Roberto Herlitzka

Doppio sogno di Arthur Schnitzler letto da Marco Foschi

Dracula di Bram Stoker letto da Tommaso Ragno

E

Emma di Jane Austen letto da Elsa Agalbato

F

Fame di Knut Hamsun letto da Elia Schilton

Favole al telefono di Gianni Rodari letto da Manuela Mandracchia

Ferito a morte di Raffaele La Capria letto da Peppe Servillo

Festa mobile di Ernest Hemingway letto da Ennio Fantastichini

Fiesta di Ernst Hemingway letto da Luciano Virgilio

Flush. Una biografia di Virginia Woolf letto da Manuela Mandracchia

Fontamara di Ignazio Silone letto da Marco Cavalcoli

Fosca di Igino Ugo Tarchetti letto da Alberto Rossatti

Frankenstein di Mary Shelley letto da Tommaso Ragno

G

Gioventù senza Dio di Odon von Horvath

Giro di Vite di Henry James letto da Maria Paiato

Gli indifferenti di Alberto Moravia letto da Toni Servillo

Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani letto da Sandro Lombardi

Gli ultimi anni di Clelia Trotti di Giorgio Bassani letto da Maria Paiato

Grandi speranze di Charles Dickens letto da Piero Baldini

Grisha e il racconto del giardiniere capo di Anton Cechov letto da Elia Schilton

Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams letto da Valerio Aprea

H

I

I dieci giorni che sconvolsero il mondo di John Reed letto da Tommaso Ragno

I dolori del giovane Werther di J.W. Goethe letto da Toni Servillo

I Libri di Oz di Frank Baum letto da Chiara Lagani

I miei premi di Thomas Bernhard legge Elia Schilton

I mille da Genova a Capua di Giuseppe Bandi letto da Alessandro Benvenuti

I piccoli maestri di Luigi Meneghello letto da Michele Di Mauro

I promessi sposi di Alessandro Manzoni letto da Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio e Paola Pitagora

I racconti di Alberto Moravia

I racconti di Anton Cechov letti da Elia Shilton

I racconti di Ernest Hemingway letti da Ennio Fantastichini

I racconti di Franz Kafka

I racconti di Grace Paley

I racconti di Italo Calvino letti da Manuela Mandracchia

I racconti di Katherine Mansfield

I racconti di Lev Tolstoj letti da Arturo Cirillo

I racconti di Jack London letti da Piero Baldini

I racconti di Luigi Pirandello

I racconti di Raymond Carver letti da Ernesto Goio

I racconti di Ryunosuke Akutagawa letti da Elisabetta Piccolomini

I ragazzi della Via Pal di F. Molnar letto da Barbara Valmorin

I tre moschettieri di Alexandre Dumas letto da Paolo Bonacelli

I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello letto da Massimo Popolizio

I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift letto da Chiara Guidi

Il barone rampante di Italo Calvino letto da Manuela Mandracchia

Il bell'Antonio di Vitaliano Brancati letto da Remo Girone

Il buio oltre la siepe di Nelle Harper Lee letto da Manuela Mandracchia

Il cardillo addolorato di Anna Maria Ortese letto da Arturo Cirillo

Il cavaliere inesistente di Italo Calvino letto da Manuela Mandracchia

Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi letto da Paolo Poli

Il commesso di Bernard Malamud letto da Paolo Graziosi

Il conformista di Alberto Moravia letto da Tommaso Ragno

Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas letto da Andrea Giordana

Il deserto della Libia di Mario Tobino letto da Claudio Bigagli

Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet letto da Paola Pitagora

Il fondo della bottiglia di Georges Simenon letto da Paolo Pierobon

Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello letto da Omero Antonutti

Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa letto da Pietro Biondi

Il gelo di Romano Bilenchi letto da Sandro Lombardi

Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani letto da Sandro Lombardi

Il gioco dei regni di Clara Sereni letto da Monica Piseddu

Il giornalino di Gianburrasca di Vamba letto da Piero Baldini

Il giorno del giudizio di Salvatore Satta letto da Toni Servillo

Il giuoco delle perle di vetro di Hermann Hesse letto da Daniela Di Gusto

Il grande Bob Paolo Graziosi legge il romanzo di Georges Simenon

Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald letto da Rolando Ravello

Il libro della giungla di Rudyard Kipling letto da Giuseppe Cederna

Il maestro e Margherita di Michail Afanas'evi Bulgakov letto Massimo Popolizio

Il Mago di Oz di Frank Baum letto da Alba Rohrwacher

Il mantello di Nikolaj Gogol letto Manuela Mandracchia

Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese letto da Iaia Forte

Il monaco di Matthew G. Lewis letto da Tommaso Ragno

Il naso di Nikolaj Gogol legge Massimo Popolizio

ll nome della rosa di Umberto Eco letto Moni Ovadia

Il Nuotatore di John Cheever letto da Tommaso Ragno

Il piacere di Gabriele D'annunzio letto da Piero Baldini

Il popolo dell'abisso di Jack London letto da Graziano Piazza

Il pranzo di Babette di Karen Blixen letto da Anna Bonaiuto

Il richiamo della foresta 1 di Jack London letto da Francesco Siciliano

Il richiamo della foresta 2 di Jack London letto da Francesco Siciliano

Il ritratto di Nikolaj Gogol letto da Valentina Carnelutti

Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde letto da Tommaso Ragno

Il rosso e il nero di Stendhal letto da Piero Baldini

Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino letto Manuela Mandracchia

Il sistema periodico di Primo Levi letto Elio De Capitani

Il soccombente di Thomas Bernhard letto da Elia Schilton

Il visconte dimezzato di Italo Calvino letto da Manuela Mandracchia

J

Jakob von Gunten di Robert Walser letto da Enzo Turrin

Jane Eyre di Charlotte Bronte letto da Elisabetta Piccolomini

Jules e Jim di Henri-Pierre Roché letto da Valentina Carnelutti

K

L

L'agente segreto di Joseph Conrad letto da Valentina Carnelutti

L'educazione Sentimentale di Gustave Flaubert letto da Anna Bonaiuto

L'iguana di Anna Maria Ortese letto da Monica Demuru

L'Imperatore di Portugallia Ignazio Oliva legge il romanzo di Selma Lagerlf

L'onda dell'incrociatore di Pier Antonio Quarantotti Gambini letto da Ferdinando Bruni

La luna e i falò di Cesare Pavese letto da Remo Girone

La morte di Ivan Ilic di Lev Tolstoj letto da Elia Schilton

La paura di Federico De Roberto letto da Pierfrancesco Favino

La pelle di Curzio Malaparte letto da Tony Laudadio

La peste di Albert Camus letto da Remo Girone

La ragazza di Bube di Carlo Cassola letto da Alessandro Benvenuti

La ricorrenza di Howard Phillips Lovecraft letto da Piero Baldini

La scoperta del bambino di Maria Montessori letto da Laura Curino

La signora Dalloway di Virginia Wolf letto da Paola Pitagora

La sovrana lettrice di Alan Bennett letto da Anna Bonaiuto

La torta in cielo Manuela Mandracchia legge Gianni Rodari

La tregua di Primo Levi letto da Valentina Carnelutti

La vergine nel giardino di Antonia S. Byatt letto da Anna Bonaiuto

La vita agra di Luciano Bianciardi letto da Alessandro Benvenuti

Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi letto da Paolo

Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe letto da Paolo Pierobon

Le linee d'ombra di Amitav Ghosh letto da Elia Schilton

Le memorie di Barry Lindon di William Makepeace Tackeray letto da Massimo Popolizio

Le metamorfosi di Ovidio lette e tradotte da Vittorio Sermonti

Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij letto da Alessandro Benvenuti

Le piccole virtù di Natalia Ginzburg letto da Michela Cescon

Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari letto da Gabriele Vacis

Le voci della sera di Natalia Ginzburg letto Sandra Toffolatti

Le voci di Marrakech di Elias Canetti letto da Toni Servillo

Lessico famigliare di Natalia Ginzburg legge Anna Bonaiuto

Lida Mantovani di Giorgio Bassani letto da Valentina Carnelutti

Limonov di Emmanuel Carrére letto da Elio De Capitani

Lolita di Vladimir Nabokov letto da Ennio Fantastichini

M

Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Elsa Algabato

Martin Eden di Jack London letto da Massimo Popolizio

Mephisto di Klaus Mann letto da Elio De Capitani

Memorie del sottosuolo di Fëdor Dostoevskij letto da Chiara Guidi

Metello di Vasco Pratolini letto da Alessandro Benvenuti

Moby Dick di Herman Mellville letto da Piero Baldini

N

Nemici, una storia d'amore di Isaac B. Singer letto da Patrizia Zappa Mulas

Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque letto da Elia Schilton

Nudi e crudi di Alan Bennet letto da Iaia Forte

O

Oblomov di Ivan Aleksandrovi Gonarov letto da Paolo Bonacelli

Opinioni di un clown di Henrich Boll letto da Warner Bentivegna

Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen

Otto ebrei di Giacomo Debenedetti letto da Moni Ovadia

P

Padri e figli di Ivan Sergeevič Turgenev letto da Fausto Russo

Passaggio in India di Edward Morgan Forster letto da Sandro Lombardi

Peter Pan di James M. Barrie letto da Nila Prisco

Prospettiva Nevskij di NIkolaj Gogol letto da Maria Paiato

Q

R

Racconti romani di Alberto Moravia letti da Valerio Aprea

Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini letto da Massimo Popolizio

Resurrezione Manuela Mandracchia legge il romanzo di Lev Tolstoj

Revolutionary road di Richard Yates letto da Paola Pitagora

Riflessi in un occhio d'oro di Carson McCullers letto da Elisabetta Piccolomini

Rinascimento privato di Maria Bellonci letto da Elisabetta Piccolomini

S

Se questo è un uomo di Primo Levi letto da Valentina Carnelutti

Senilità di Italo Svevo letto da Omero Antonutti

Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi letto da Paolo Poli

Sotto il vulcano di Malcolm Lowry letto da Massimo Popolizio

Spia per scommessa di Alberto Moravia letto da Valerio Binasco

T

Tempo di uccidere di Ennio Flaiano letto da Paolo Preziosi

Tre camere a Manhattan di George Simenon letto da Anna Bonaiuto

Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome letto da Piero Baldini

U

Ultimo viene il corvo di Italo Calvino letto da Anna Bonaiuto

Un amore di Swann di Marcel Proust letto da Sandro Lombardi

Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu legge Marco Paolini

Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace legge Paolo Pierobon

Una notte del '43 di Giorgio Bassani letto da Vlerio Binasco

Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini letto da Massimo Popolizio

Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello letto Mauro Avogadro

Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle letto da Marco Cavalcoli

Utz di Bruce Chatwin letto da Lino Guanciale

V

Valentino di Natalia Ginzburg legge Michela Martini

Vent'anni dopo di Alexandre Dumas letto da Paolo Bonacelli

Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne letto da Piero Baldini

Vita di Galileo di Bertolt Brecht letto da Giorgio Strehler