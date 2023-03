Come è stato scoperto il nuovo corridoio nella Piramide di Cheope in Egitto: le prime foto del tunnel L’articolo della rivista Nature ha spiegato qualcosa in più sul tunnel scoperto nella Piramide di Cheope in Egitto.

A cura di Redazione Cultura

Particolare del tunnel scoperto nella Piramide di Cheope

La scoperta di un corridoio che potrebbe portare alla tomba di Cheope ha portato l’archeologo Zahi Hawass a dire che questa "potrebbe essere la scoperta del secolo". In una conferenza stampa, prima, e in un articolo pubblicato su Nature, poi, si spiega come sia stato possibile scoprire questo corridoio lungo 9 metri e largo 2.1 sia stato scoperto esclusivamente mediante radiografia con muoni a raggi cosmici, una tecnica non distruttiva ideale per l'indagine su strutture su larga scala. Nell'articolo pubblicato dalla rivista scientifica si approfondisce sia la tecnica usata che la conformazione della Grande piramide, una delle più grandi strutture in pietra del mondo, costruita 4500 anni fa dal re Khufu, figlio del re Snefru, sull'altopiano della necropoli di Giza in Egitto.

La tecnica utilizzata dal progetto ScanPyramids sulla Piramide di Cheope

Il progetto che ha portato a questa scoperta si chiama ScanPyramids ed è stato in grado, quindi, di rilevare uno spazio vuoto dietro la parete nord della Grande Piramide, a circa 7 m sopra l'ingresso principale, in un'area dove è presente una struttura a chevron – a V rovesciata – in pietra. A quel punto è stata inserita un endoscopio largo 6 mm attraverso una fessura, permettendo alla telecamera in testa di registrare il corridoio vuoto con pareti fatte di blocchi di pietra sbozzati e un soffitto a volta in pietra. Il filmato è stato mostrato durante la conferenza stampa che si è tenuta ai piedi della piramide e ha fatto il giro del mondo. Mostafa Waziri, capo del Consiglio Supremo dell'Egitto delle Antichità, ha detto: "Continueremo la nostra scansione così vedremo cosa possiamo fare… per capire cosa possiamo scoprire sotto di esso, o solo alla fine di questo corridoio".

Il corridoio scoperto nella Piramide di Cheope

Zahi Hawass: "La più importante scoperta scientifica dei tempi moderni

Una scoperta che ha portato l'archeologo Zahi Hawass a definire questa scoperta come "la più importante scoperta scientifica dei tempi moderni e dell'Egitto del XXI secolo, all'interno della piramide di re Khofu". Nell'articolo con cui Nature illustra la scoperta si spiega che "nel massiccio corpo di pietra della piramide sono presenti grandi strutture interne, collegate da stretti corridoi in direzione nord-sud a una distanza di circa 7 m a est dal centro della piramide

