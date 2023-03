Scoperto nuovo corridoio nella Piramide di Cheope, Hawass: “Potrebbe essere la scoperta del secolo” L’archeologo Zahi Hawass ha annunciato la scoperta nella Piramide di Cheope di un corridoio, finora ignoto, che condurrebbe fino alla sua tomba.

A cura di Redazione Cultura

La Piramide di Cheope (Photo by Marco Di Lauro/Getty Images)

Sono sempre di più le scoperte che gli archeologi stanno facendo negli scavi egiziani. E così, dopo che qualche mese fa fece scalpore la possibilità che fosse stato trovato un tunnel che potrebbe portare alla tomba di Cleopatra, questa volta, l'annuncio riguarda la scoperta di un nuovo corridoio nella Piramide di Cheope che potrebbe portare alla sua tomba e che l'archeologo-star egiziano Zahi Hawass si è spinto a definire "la scoperta del secolo". Gli archeologi al lavoro su uno dei monumenti più studiati e misteriosi al mondo, infatti, hanno scoperto che all'interno della grande piramide di Cheope c'è un altro corridoio, di cui finora era ignota l'esistenza, ovvero "un tunnel, di 9 metri di lunghezza e 2,10 di larghezza" che è situato "dietro l'entrata principale".

Lo ha comunicato proprio l'archeologo Zahi Hawass in una conferenza stampa tenuta al Cairo per illustrare i risultati del progetto "Scanpyramids" (che dal 2015 utilizza la tecnologia moderna tra cui scansioni ed endoscopi per scrutare all'interno della piramide) che ha dato qualche dettaglio su questa nuova scoperta: "Credo che questa scoperta possa essere la scoperta più importante del secolo" ha sostenuto l'ex ministro delle Antichità egiziano anticipando gli annunci attesi per oggi da parte delle riviste "Nature" e "Ndt & E International". Hawass ha poi spiegato che l'idea che qualcosa possa essere nascosta sotto quell'area sia una sua personale opinione, ma si è spinto comunque a chiarire proprio questa sua idea.

L'archeologo, infatti, ha sostenuto in una conferenza stampa tenuta ai piedi della Grande piramide di Giza al Cairo che "la tomba di Cheope dovrebbe essere sotto quel tunnel". La Grande Piramide fu costruita come tomba monumentale intorno al 2560 a.C., durante il regno del faraone Khufu, o Cheope ed è alta 146 metri, risultando la struttura più alta costruita dall'umanità fino all'edificazione della Torre Eiffel a Parigi nel 1889. Nei mesi scorsi un'altra grande scoperta era stata annunciata proprio a seguito di alcuni scavi in Egitto e anche allora si trattava di un tunnel, scoperto dall'archeologa Kathleen Martinez dell'Università di Santo Domingo, che ha spiegato che quel tunnel "che si trova a 13 metri sotto terra potrebbe portare alla tomba di Cleopatra".