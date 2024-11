Chris Martin sprofonda in un buco nel palco durante un concerto, il cantante ironizza: “Non era previsto” Piccolo incidente per il frontman dei Coldplay che, nel corse del quarto e ultimo concerto al Marvel Stadium, è caduto in un buco presente nel palco. Il cantante ha scherzato sulla vicenda: “Questo non era previsto, grazie per avermi aiutato. Sto bene”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Chris Martin, frontman della band britannica dei Coldplay, è sprofondato in un buco che si è aperto nel placo durante un concerto a Melbourne. Sui social sono tanti i video che immortalano il momento, vissuto dai fan con apprensione. Un componente dello staff è subito intervenuto per cercare di afferrare la pop star. Nel sollievo generale, il cantante è uscito illeso dall'incidente. Una volta in piedi ha immediatamente ringraziato chi è accorso in suo aiuto.

Chris Martin sprofonda nel palco durante un concerto: "Questo non era previsto"

Nel corso del quarto e ultimo spettacolo dei Coldplay al Marvel Stadium di Melbourne, Chris Martin si è reso protagonista di un piccolo incidente da cui ne è uscito fortunatamente indenne. Durante il concerto il cantante si era ritagliato un piccolo spazio per parlare con i suoi fan quando, improvvisamente, è sprofondato in un buco che si è aperto sul palco. Nelle immagini della caduta – che hanno fatto il giro dei social – si sente l'urlo spaventato dei presenti. Nel rialzarsi, il cantante ha ringraziato chi ha cercato di afferarlo nel capitombolo: "Questo non era previsto, grazie per avermi aiutato. Sto bene".

Anche Olivia Rodrigo era caduta sul palco a Melbourne

Il 13 ottobre scorso anche Olivia Rodrigo si è resa protagonista di un incidente molto simile a quello di Chris Martin. La cantante si stava esibendo alla Rod Laver Arena di Melbourne quando è caduta in una botola sul palco. La pop star è scivolata all'interno del buco durante una sua canzone. Quando è riemersa, ha ironizzato sull'accaduto. "Oh mio Dio è stato divertente" ha subito esclamato una volta in piedi. Ha poi scherzato sulla vicenda, tranquillizzando i fan sulle sue condizioni fisiche: "Sto bene. A volte c'è solo un buco nel palco e va bene così. Dove ero rimasta? Come va stasera?".

