Chris Martin dei Coldplay: "Ho sempre amato Liam Gallagher, è il benvenuto a casa mia per un tè" Il frontman dei Coldplay racconta la sua amicizia con quello degli Oasis: "Ho sempre amato Liam", dice Chris Martin nonostante le frecciatine che Gallagher gli ha lanciato qualche anno fa.

A cura di Elena Betti

Liam Gallagher e Chris Martin (Getty Images)

Quando i frontman di due gruppi amatissimi dimostrano di essere amici siamo tutti un po’ contenti. Intervistato da NME, Chris Martin, cantante dei Coldplay, oltre a questioni che riguardano la sua band, ha raccontato anche della sua amicizia con Liam Gallagher, il frontman degli Oasis. I rapporti tra loro non sono però sempre stati idilliaci, prima di esibirsi insieme nel 2017 Gallagher si era infatti fatto scappare qualche frecciatina contro Martin.

I buoni rapporti tra Chris Martin e Liam Gallagher

Se qualche anno fa c'erano stati dei piccoli screzi tra i due frontman, ora i rapporti sono decisamente migliorati. Nel 2017 i due si sono anche esibiti insieme al concerto di Ariana Grande One Love Manchester. Dopo quell’evento, Gallagher, che in passato aveva lanciato qualche frecciatina a Martin, si era rimangiato tutto scusandosi con l'amico. Tornando all’intervista recentemente rilasciata dal cantante dei Coldplay non viene lasciato spazio a dubbi. "Ho sempre amato Liam", ha dichiarato il frontman. “È capace di fare il bello e il cattivo tempo, ma è sempre libero di venire a casa mia per il tè o per mangiare le lasagne", ha detto Martin ironizzando sul testo di Digsy's Dinner degli Oasis.

Il clima teso di qualche anno fa tra Marin e Gallagher

Il loro rapporto non è però sempre stato disteso, anzi, ci sono stati anche momenti di tensione. Chris Martin ha dichiarato che i Coldplay non sono tipi da dissing, ma ci sono stati comunque dei momenti in cui Gallagher non si è risparmiato in quanto a frecciatine contro Martin stesso e la sua band. “Sembra un insegnante di geografia”, ha detto una volta riferendosi a Martin, e nella stessa intervista ha definito i Coldplay “noiosi e brutti", un gruppo che per lui "non sembra divertirsi”. In un’intervista rilasciata Q Magazine, il cantante degli Oasis aveva anche paragonato Chris Martin a un vicario e aveva detto che sembrava fosse uscito dalla serie per bambini The Tweenies.