video suggerito

Chiara e Paola Iezzi coriste per gli 883, l’addio a Max Pezzali con un fax: “Fu lui renderci un duo” Chiara Iezzi rivela in che modo lei e sua sorella Paola hanno lasciato gli 883, band in cui facevano le coriste. La cantante ha rivelato che è stato merito di Max Pezzali se sono diventate un duo musciale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite a La Volta Buona, Chiara Iezzi ha raccontato un aneddoto legato agli esordi della sua carriera al fianco della sorella Paola. Le sorelle milanesi hanno incominciato come coriste degli 883 dopo essere state scoperte da Claudio Cecchetto mentre si esibivano in giro per i vari locali milanesi. Dopo due anni al fianco di Max Pezzali e Mauro Repetto, però, hanno deciso di formare il loro duo musicale. Chiara ha rivelato a Caterina Balivo come lei e sua sorella hanno detto addio agli 883.

Chiara Iezzi: "Abbiamo detto addio a Max Pezzali con un fax"

In una delle ultime puntate de La Volta Buona, Caterina Balivo ha raccontato di come Paola e Chiara hanno detto addio a Max Pezzali. Il duo musicale, infatti, è stato per due anni al fianco degli 883 in tour come coriste. "Come avete detto a Max che volevate lasciare il gruppo?" ha chiesto la conduttrice. "Non avevamo il suo numero privato e quindi non sapevamo come potevamo fargli arrivare questa decisione – ha rivelato Chiara – abbiamo pensato di scrivere un fax perché all'epoca esisteva ancora, corredato da un disegno carino. Non volevamo essere irriconoscenti". Le due si sono firmate come "il bimbe", soprannome dato da Max a Paola e Chiara: "Ci chiamava così perché ci vedeva come un'entità unica e così si sono create le basi per il nostro progetto". Pezzali, però, non rispose mai: "Non sappiamo se gli arrivò. Fu lui a ispirarci e a spingerci a creare un duo".

Paola e Chiara gli inizi al fianco degli 883

Paola e Chiara, prima di sbancare come duo e di diventare icone pop, sono state coriste per gli 883. Le sorelle milanesi sono stati scoperte da Claudio Cecchetto mentre si esibivano nei locali milanesi. Dopo due anni con Max Pezzali e Mauro Repetto, che le hanno portate con loro al Festivalbar per cantare il brano Tieni il tempo, sono state messe sotto contratto dalla Sony.