Chi è Chappell Roan, la cantante americana icona della Gen Z e della comunità LGBTQIA+ Chappell Roan, nome d'arte della 26enne Kayleigh Rose Amstutz, è una delle cantanti diventate icone della Generazione Z e della comunità LGBTQIA+, anche grazie al successo di Good Luck, Babe.

A cura di Vincenzo Nasto

Chappell Roan, via LaPresse

Chappell Roan, nome d'arte di Kayleigh Rose Amstutz, è una delle cantanti che ha avuto il maggior impatto negli ultimi 6 mesi nella discografia internazionale. A testimoniarlo, l'improvvisa impennata di ascoltatori mensili su Spotify, dove il suo profilo è passato da poco più di un milione nei primi mesi dell'anno agli oltre 45 milioni attuali. Proprio negli ultimi mesi, anche grazie al suo racconto musicale, costellato di immaginari espliciti e legati proprio alla sua attrazione nei confronti delle donne, l'hanno resa una delle icone della generazione Z e della comunità LGBTQIA+.L'impennata di ascolti potrebbe essere legata anche alla "nuova" presenza scenica della cantante, che accompagna canzoni glamour pop anni 80, a trucchi pesanti e abbigliamenti complessi, che potrebbero avvicinarla alla figura di una drag queen. L'artista è nata il 19 febbraio 1988 a Willard, una cittadina di circa seimila abitanti nel sud del Missouri, nel Midwest degli Stati Uniti, vivendo in una famiglia conservatrice fino alla tarda adolescenza.

Chi è Chappell Roan, la cantante americana di Good Luck, Babe

Roan ha iniziato a suonare il pianoforte in prima media e già nel 2015, dopo aver pubblicato canzoni sul suo primo canale YouTube, viene ingaggiata dall’etichetta discografica Atlantic Records, per cui lavorano anche artiste come Charlie Xcx, ma anche i Coldplay e Bruno Mars. Dopo appena tre anni decise di trasferirsi a Los Angeles dove incomincia a lavorare anche con Dan Nigro, tra i fautori del fenomeno Olivia Rodrigo. Il cambio di città favorisce anche una nuova e concreta consapevolezza sessuale nella cantante, che influisce anche nel suo racconto musicale: nel 2021, lo stesso Nigro, dopo il licenziamento da Atlantic Records, la ingaggia nell'Amusement Records. Nel frattempo, arriva la diagnosi di un disturbo bipolare: sul proprio profilo Instagram, incomincia a raccontare il rapporto quotidiano con la condizione mentale.

Chappell Roan, via LaPresse

Le canzoni di Chappell Roan

Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 arrivano i singoli Pink Pony Club, My Kink is Karma e Kaleidoscope: i brani raccolgono milioni di stream su Spotify e la sua visibilità cresce quando incomincia ad aprire i concerti del tour statunitense di Guts di Olivia Rodrigo. Nei mesi successivi, la cantante parteciperà anche allo storico format di NPR, la radio nazionale americana, Tiny Desk Concert. Il 5 aprile 2024 esce la canzone, per adesso, più importante nella discografia della cantante: si tratta di Good Luck, Babe, in cui viene raccontato il punto di vista di una ragazza che esce con un'altra che fatica ad accettare la propria omosessualità, la propria attrazione nei confronti delle donne. Solo una settimana dopo si esibisce al Coachella, sublimando il suo periodo positivo. Solo pochi mesi prima, il 22 settembre 2023, esce il suo primo, e finora unico, album ufficiale dal titolo The Rise and Fallo of a Midwest Princess: il disco ha conquistato il disco d'oro nel Regno Unito.

Chappell Roan, via LaPresse

Il sostegno di Chappell Roan per la comunità LGBTQIA+

Il 9 giugno scorso, Roan ha suonato al Governors Ball di New York, vestendosi come la Statua della Libertà: in quell'occasione ha raccontato di aver rifiutato di suonare alla Casa Bianca per il mese della visibilità LGBTQI+, a causa della politica estera dell'attuale presidente Joe Biden. Più volte, nelle sue ultime interviste, la cantante ha sottolineato come l'avatar Chappell Roan le permette di dividere la sua vita professionale da quella privata, ma soprattutto le permette di essere rappresentare un pubblico molto più ampio e diversificato, attraverso un linguaggio più esplicito e divertente. Uno dei tratti caratteristici del personaggio Chappell Roan è sicuramente l'utilizzo di un trucco bianco che le copre il viso. Come ha più volte raccontato, si lega ai suoi trascorsi di provincia, dove i ragazzi utilizzavano il termine "clown" per deridere le persone omosessuali.