Che disastro la diretta del Premio Strega 2022: l’ennesima occasione sprecata La diretta del Premio Strega 2022 è stata caratterizzata da tanti problemi di audio. Un’occasione sprecata che ha avuto solo in Geppi Cucciari una luce.

A cura di Francesco Raiola

Il Premio Strega merita veramente quello che è successo durante la diretta di Rai 3? La domanda è retorica, la risposta l'ha più volte data Geppi Cucciari che da conduttrice ha tenuto in piedi una serata partita male e proseguita peggio. Dopo l'inizio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha parlato dell'importanza della lettura e dei lettori, il collegamento parte con una scena surreale, i tavoli completamente vuoti, gli invitati della serata che cercavano riparo dalla pioggia appena caduta sotto al colonnato del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Fin qui l'organizzazione c'entra poco ma quello che è avvenuto dopo è stata la dimostrazione di un'occasione sprecata.

Durante la serata, infatti, Cucciari è stata costretta continuamente a riempire i vuoti evidenti dati dall'audio: problemi che talvolta sono stati evidenti anche da casa, come quando la conduttrice è stata costretta a chiedere silenzio mentre Alessandra Carati parlava del proprio libro, passando per i problemi di collegamento di Veronica Galletta, in collegamento da casa a causa di problemi di salute, fino ai riverberi che si sentivano anche da casa e alle difficoltà evidenti che Cucciari ha provato sul posto dove, era evidente, non riusciva a sentire nulla di quello che dicevano gli ospiti, come ha sottolineato dopo gli interventi di Michela Murgia e Roberto Andò.

L'impressione, insomma, è stata quella di un programma raffazzonato, per cui non c'è alcun interesse e non in grado di ammortizzare i problemi evidenti della pioggia romana, ma che neanche in corsa è riuscita a sistemare le cose, con Cucciari che a un certo punto sembrava disperata. L'unico merito è stata proprio la scelta della conduttrice che ha preso un format ormai bloccato ed è riuscita a prenderne le debolezze, farci ironia e tenerlo in vita, riuscendo anche a renderlo a tratti divertente. Ma questo non serva da alibi, anzi, restano le parole proprio della presentatrice che all'ennesimo problema ha chiosato con un "Del resto anche condurre questo premio mica è facile". E come darle torto.