Cardi B ricoverata in ospedale per un'emergenza medica, annullato il concerto al One MusicFest La cantante Cardi B è ricoverata in ospedale a causa di un'emergenza medica. Sabato si sarebbe dovuta esibire al One MusicFest ma, per questioni di salute, ha annullato il concerto.

A cura di Elena Betti

Card B (Getty Images)

La cantante Cardi B è sta ricoverata d’urgenza in ospedale. A dare la notizia è stata la cantante stessa con un post su Instagram: "Sono così triste di condividere questa notizia, ma sono in ospedale per riprendermi da un'emergenza medica avuta negli ultimi due giorni e non sarò in grado di esibirmi al ONE MusicFest", ha rivelato. Già lunedì la cantante aveva fatto una diretta social da un letto di ospedale.

Cardi B ricoverata in ospedale

Ai fan la cantante ha spiegato di essere stata ricoverata per un’emergenza medica, senza dare ulteriori delucidazioni. Lo scorso lunedì Cardi B aveva fatto una diretta Instagram dal letto di un ospedale ma non aveva parlato di come mai si trovasse lì. La diretta era stata infatti fatta per criticare uno scherzo telefonico che le era stato fatto. Secondo quanto raccontato da Cardi B, la donna sarebbe stata chiamata da dei finti assistenti del servizio di protezione dell'infanzia che la informavano che i figli si trovavano n pericolo. La cantante ha confessato di “non riuscire nemmeno a respirare” per lo spavento di sapere i figli in pericolo. “Si sono spinti troppo lontano, non si scherza con i miei figli", ha detto.

Annullata la partecipazione al ONE MusciFest

Questo sabato Cardi B si sarebbe dovuta esibire al ONE MusicFest di Atlanta, ma a causa del ricovero urgente la cantante ha annunciato che il suo concerto è stato annullato. La notizia è arrivata con un post sui suoi profili social in cui ls cantante ha scritto: Sono così triste di condividere questa notizia, ma sono in ospedale per riprendermi da un'emergenza medica avuta negli ultimi due giorni e non sarò in grado di esibirmi al ONE MusicFest”. La cantante ha poi aggiunto: “Mi si spezza il cuore il fatto che non potrò vedere i miei fan questo fine settimana e vorrei davvero poter essere lì". Cardi ha infine ringraziato i fan della comprensione e ha promesso che tonerà presto ad esibirsi.

Le speculazioni di alcuni fan

Secondo alcuni fan la cantante si sarebbe sottoposta a interventi di chirurgia estetica dopo il parto dell’ultima figlia lo scorso settembre e che quindi l’emergenza medica fosse legata a questi presunti interventi. Cardi B aveva confessato ai fan che dopo la gravidanza stava perdendo peso in tutto il corpo tranne che nel viso. Dopo le speculazioni dei fan la cantante aveva pubblicato foto del suo corpo e aveva detto loro di “rilassarsi”.