Capodanno 2024 in piazza: i cantanti presenti ai concerti nelle città italiane Da Ligabue a Marco Mengoni, passando per Elodie, Emma e i concertoni di Rai e Canale 5: le piazze italiane si riempiono di musica per festeggiare Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Capodanno a Milano (LaPresse)

Anche quest'anno, a Capodanno, le piazze italiane vedranno tantissimi dei protagonisti della musica italiana esibirsi per salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto al 2024. Da Marco Mengoni a Elodie, passando per Emma, Ligabue, Tananai, Zucchero Lazza, tantissimi dei protagonisti del pop e del rap italiano passeranno la fine dell'anno cantando davanti a migliaia di persone in tutte le regioni italiane. A questi concerti si aggiungono anche i due appuntamenti televisivi, quello della Rai e quello di canale 5 che accompagneranno il pubblico verso l'anno nuovo, col primo che sarà in diretta da Crotone, mentre il secondo andrà in onda da Genova.

La Sardegna ospiterà tanti cantanti e vari generi, ed è senza dubbio una delle regioni che si è spesa maggiormente per regalare musica di qualità ai propri cittadini. Alla Fiera di Cagliari, per esempio, ci sarà Marco Mengoni, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, a salutare il 2023, mentre in in piazzale della Pace di Alghero (SS) sarà la volta di Ligabue, un altro dei Big della musica italiana, mentre al Molo Brin di Olbia toccherà a due nomi come quello di Zucchero e di Salmo, che sarà protagonista del Capodanno della propria città natale, mentre a Sassari toccherà a due prossimi protagonisti di Sanremo come Francesco Renga e Nek.

Nella Capitale, per l'evento denominato "Roma 2024. You are here" che si terrà al Circo Massimo saliranno sul palco, per festeggiare Capodanno, tre dei nomi più amati del panorama musicale italiano, ovvero Francesca Michielin, Blanco e Lazza. A Napoli ci sarà un trio formato dai The Kolors, tra i protagonisti di questo 2023 e prossimi Big a Sanremo, Arisa, che a Napoli è di casa, ed Enzo Avitabile. Bene anche la Sicilia, che schiera Elodie in piazza Politeama a Palermo, Tananai e Mario Biondi saranno in piazza Duomo a Catania, Madame, invece, sarà in piazza Sordello a Mantova, a Bergamo in piazzale Alpini è atteso Giuliano Palma, mentre in piazza Loggia a Brescia si esibirà Mr. Rain, Emma Marrone sarà a Siena, Ermal Meta, Coez e Frah Quintale saranno in piazza Libertà a Bari, mentre a Firenze, in Piazza della Signoria, ci sarà Diodato. La Calabria ospiterà i concerti di Giorgia a Cosenza, in piazza dei Bruzi, e di Max Pezzali a Corigliano-Rossano, in piazza Salotto, mentre a Torino sarà protagonista Lo Stato Sociale.

Oltre ai concerti di piazza, poi ci saranno i due concertoni che accompagneranno gli spettatori italiani nel 2024. Su Rai 1 toccherà ancora una volta ad Amadeus condurre la srata speciale del 31 che quest'anno si trasferisce a Crotone e vedrà tra i protagonisti Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D'Amico, gli Autogol e Maninni. Su canale 5, invece, ci sarà ancora una volta Federica Panicucci che da Piazza De Ferrari a Genova presenterà artisti come Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici".